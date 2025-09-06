México

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este sábado 6 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar

En pocas líneas:

    06:01 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

    En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico NacionalEpicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 6 de septiembre

    El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

    México: condiciones climáticas y pronósticos

    La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este viernes 5 de septiembre

    Sigue en vivo todas las actualizaciones, encuentros y alianzas que ocurren dentro del reality más popular de México

    La Casa de los Famosos

    Tris: todos los números ganadores del 5 de septiembre

    El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

    Tris: todos los números ganadores

    Buscan detener reclutamiento del narco en centrales camioneras del país: legisladores lanzan propuesta

    La iniciativa se da ante el incremento de desapariciones forzadas, especialmente en la central camionera de Tlaquepaque, Jalisco

    Buscan detener reclutamiento del narco

    Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 5 de septiembre

    Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

    Jugada ganadora y resultado de

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Día de Concienciación sobre el

    Día de Concienciación sobre el Daltonismo: qué impacto tiene en la vida cotidiana

    Efectos del bono previsional y el estancamiento de la pirámide jubilatoria

    Cómo la tecnología influye en la elaboración de los buenos vinos argentinos

    Elecciones en la provincia de Buenos Aires: impacto y escenarios clave para los mercados

    Día de la Barba: origen, curiosidades y cómo se celebra en el mundo

    INFOBAE AMÉRICA

    Trump anunció que la cumbre

    Trump anunció que la cumbre de líderes del G20 de 2026 se celebrará en diciembre en la ciudad de Miami

    Estados Unidos sancionará a los países que detengan “injustamente” a ciudadanos estadounidenses

    Mark Carney declaró que Putin “es la causa” de la guerra en Ucrania y confirmó que occidente prepara nuevas sanciones contra el Rusia

    Un estudio en embriones de pez cebra reveló tratamientos prometedores para una enfermedad linfática rara

    El príncipe Hisahito alcanzó la mayoría de edad y reavivó el debate sobre el futuro de la sucesión en la dinastía imperial japonesa

    DEPORTES

    Antes de la clasificación, Franco

    Antes de la clasificación, Franco Colapinto tendrá en Monza el último entrenamiento del GP de Italia de Fórmula 1: hora y TV

    Los Pumas superan a los Wallabies en un partido clave para su futuro en el Rugby Championship

    Es argentino, fabricó más de mil autos de carrera, hizo los de la serie de Senna y con 87 años sigue trabajando: “Soy un patriota”

    Independiente Rivadavia venció 3-1 a Tigre y espera por River o Racing en la semifinal de la Copa Argentina

    Boca Juniors y River Plate empataron en el Superclásico de reserva con la presencia de Juan Román Riquelme