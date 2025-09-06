México

Pareja discute en calles de Tijuana, policía interviene y descubre que son fugitivos de EEUU: les incautan clonazepam y fentanilo

Los detenidos ya se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR)

Por Guadalupe Fuentes

(Fiscalía estatal de Baja California)
El hallazgo de pastillas de clonazepam y fentanilo en polvo marcó el desenlace de una intervención policial en la colonia Zona Norte de Tijuana, donde agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvieron a una pareja buscadas por la justicia de Estados Unidos.

La mujer y el hombre identificados como Rihanna ‘’N" y Michael “N”, fueron detenidos por agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Tijuana, este viernes.

La operación, que se desarrolló en la intersección de la calle Baja California y la avenida Niños Héroes, donde tras ser sorprendidos discutiendo en la vía pública, intentaron alejarse apresuradamente al notar la presencia policial.

Durante su escape, ambos dejaron caer varios envoltorios, que al ser inspeccionados por los oficiales, encontraron cuatro pastillas con la leyenda “Clonazepam” y dos envoltorios con fentanilo, con un peso aproximado de 0,5 gramos. La presencia de estas sustancias, especialmente el fentanilo, es considerada de alta peligrosidad, por lo que los hechos motivaron la detención inmediata de los sospechosos.

(Anayeli Tapia/Infobae)
La Coordinación de Enlace Interinstitucional y de Relaciones Internacionales de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, solicitó información adicional sobre los detenidos, y tras consultar con el Departamento de Policía de San Diego, se confirmó que Rihanna “N”, de 22 años, quien es originaria de Georgia, Estados Unidos, tenía un mandato judicial activo por el delito de robo, el cual está identificado bajo el número de caso CS331080.

Por su parte, Michael “N”, de 48 años, y procedente de San Diego, California, contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes por el delito de robo en habitación, correspondientes a los casos CS335421 y S329567.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con los procedimientos legales correspondientes. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) reiteró su compromiso con la protección de la comunidad y destacó la importancia de la colaboración ciudadana en las acciones de prevención, invitando a la población a utilizar las líneas de emergencia 9-1-1 y 089 para denuncias anónimas.

(Facebook/Policía Municipal Preventiva de
Aseguramientos en Tijuana

El hallazgo de este viernes no es el único registrado en el estado, pues hace apenas dos semanas se llevo a cabo un cateo en el que se encontraron un arma de fuego tipo AK- 47 y dosis de marihuana, en un domicilio de la privada El Carrizo, en la colonia Colinas de la Presa. Actualmente el inmueble se encuentra resguardado.

