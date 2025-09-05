Quién es Emilia Mernes, cantante que fue “ignorada” por su público en México

(Archivo)

El reciente paso de Emilia Mernes por México durante su gira internacional dejó una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales: la cantante, en pleno concierto, intentó animar a la audiencia con una coreografía de brazos, pero la respuesta del público fue tan tibia que la propia artista expresó en voz alta: “No, no, la cantidad de gente que no lo está haciendo, me ofende. 5, 6, 7 y…”.

La gira de Emilia Mernes con su disco .mp3 ha sido un fenómeno tanto en Argentina como en escenarios internacionales, incluyendo presentaciones en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el WiZink Center de Madrid.

En su llegada a México, la artista ofreció un espectáculo en el Auditorio Nacional que repasó sus principales éxitos y sumó un momento especial junto al grupo Los Ángeles Azules. Durante la interpretación de “Perdonarte, ¿para qué?”, vestida con un llamativo atuendo rojo y su característico micrófono rosa, propuso al público una dinámica festiva que suele funcionar en otras ciudades: marcó el ritmo y animó a los asistentes a seguir una sencilla coreografía de brazos, guiando con un “Uno, dos, tres”.

La reacción, sin embargo, no fue la esperada. La mayoría de los presentes no se sumó a la propuesta, lo que llevó a Emilia a manifestar su sorpresa y cierta incomodidad. En un intento por revertir la situación, insistió: “Me levantan las manos por favor se los pido. 5, 6, 7 y…”. Aunque algunos respondieron, la participación general se mantuvo baja, generando un instante de tensión en el escenario. La artista, visiblemente incómoda, levantó los lentes con gesto de indignación, pero mantuvo el humor y la actitud positiva, logrando que el espectáculo continuara sin perder el clima festivo.

El video de este momento se difundió rápidamente en redes sociales, donde usuarios destacaron el profesionalismo de Mernes para manejar el imprevisto. Mientras algunos lo interpretaron como una muestra de los retos de conectar con audiencias de perfiles culturales diversos, otros elogiaron la capacidad de la cantante para sortear situaciones inesperadas en vivo. “Me ofende”, la frase que pronunció en el escenario, se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos y comentados.

Quién es Emilia Mernes

Más allá de estos episodios, la gira “.mp3” sigue sumando fechas y consolidando a Emilia Mernes como una de las voces femeninas más relevantes del pop urbano. Su repertorio y puesta en escena mantienen un fuerte vínculo con su audiencia, y cada concierto aporta nuevas anécdotas a una carrera en constante ascenso. El paso por México no solo le permitió compartir escenario con referentes internacionales, sino también adaptarse a situaciones imprevisibles sobre las tablas.

Nacida como María Emilia Mernes Rueda el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos, la cantante argentina se ha convertido en una de las figuras más influyentes del pop urbano actual. Desde pequeña, mostró inclinación por la música, alentada por su familia y marcada por el regalo de su primera guitarra, obsequio de su abuelo. Aunque en la adolescencia enfrentó episodios de bullying, el apoyo familiar fue clave para que siguiera adelante. Inicialmente, por sugerencia de sus padres, comenzó a estudiar Literatura, pero pronto decidió dedicarse de lleno a la música.

El primer gran impulso en la carrera de Emilia llegó en 2012, cuando ganó el concurso “47 te busca” de una marca de ropa juvenil argentina, lo que le abrió las puertas al modelaje y al mundo del espectáculo en Buenos Aires. Su salto a la fama se produjo en 2016 al integrarse a la banda uruguaya de cumbia-pop Rombai, con la que recorrió América Latina y se consolidó en la industria musical. Tras su paso por el grupo, en 2018 emprendió su carrera como solista.

El último trabajo discográfico de Emilia es el EP “Perfectas”, lanzado el 31 de julio de 2025, donde explora sonidos más cercanos al pop y al house. Este proyecto incluyó cuatro adelantos, siendo el más reciente “Beautiful”, acompañado de un videoclip protagonizado por la actriz Valentina Zenere.

En el plano personal, la pareja de Emilia es el rapero argentino Duki, referente del trap latinoamericano. Su relación, que se hizo pública en 2021, ha sido seguida de cerca por sus fanáticos y ha dado lugar a colaboraciones exitosas como “Como si no importara” y “Esto recién comienza”.