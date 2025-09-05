México

Gobernador de Jalisco reacciona a petición para cancelar show de los Aguilar en el Grito de Independencia, ¿qué dijo?

La petición en la plataforma de Change.org ya supera las 152 mil firmas

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que los Aguilar sí se presentarán en el concierto de celebración del Grito de Independencia de Guadalajara, esto pese a una petición ciudadana en la plataforma Change.org que ya supera las 152 mil firmas para exigir su cancelación.

La petición en Change.org promovida hace varios días por Susan Belén Yáñez Godínez se dirigió al mandatario estatal y a las autoridades locales para solicitar que Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar no se presenten en el evento.

El texto sostiene que diversas declaraciones de la familia artística contienen una visión alejada de la realidad de migrantes mexicanos y establece que, en palabras de los firmantes, la familia ha mostrado “desconexión con la realidad popular” y expresiones divisivas.

Petición en change.org (Captura de
Petición en change.org (Captura de pantalla)

Entre los principales argumentos destaca la acusación sobre ciertos comentarios públicos de Pepe Aguilar en Estados Unidos, vinculados con el cumplimiento de la ley migratoria, y el uso de la expresión “mexicoamericana legal” por parte de Ángela Aguilar, lo cual los inconformes consideran discriminatorio.

El documento enfatiza que la Independencia debe ser un acto de unión y respeto, no un escaparate para discursos que refuercen la discriminación hacia los migrantes mexicanos.

A este reclamo se sumó la crítica a la familia Aguilar por la falta de manifestaciones de apoyo a los migrantes en situación irregular durante sus presentaciones en Estados Unidos e incluso la omisión de mensajes a favor de la legalidad de su permanencia sin documentos. Los impulsores de la petición afirmaron que los Aguilar “olvidan que fue el público —incluidos los migrantes— quienes los hicieron famosos”.

La solicitud proponía tres medidas concretas: suspender la participación de los Aguilar el 15 de septiembre, evitar el uso de recursos públicos para artistas señalados por discursos excluyentes y priorizar talentos que representen valores sociales de unidad.

¿Qué dijo el gobernador?

Ante el crecimiento de la controversia y la acumulación de firmas, Pablo Lemus Navarro ratificó la vigencia del contrato con los artistas y descartó cualquier modificación en la programación del Grito de Independencia.

Fotografía sin fecha cedida por
Fotografía sin fecha cedida por The 3 Collective donde aparece Pepe Aguilar junto a su hija Ángela y su hijo Leonardo. EFE/The 3 Collective

“Va a continuar el concierto, el contrato está firmado desde hace muchos meses... La gente de Jalisco también quiere escucharlos, su trayectoria les respalda”, declaró el gobernador al ser cuestionado por la prensa.

El mandatario recalcó la relación de años con los intérpretes, señalando: “Yo los conozco desde hace muchos años a Pepe, a Ángela, a Leonardo, son grandes personas, es una familia muy bonita”. Además, afirmó que “no solamente hay un compromiso contractual, hay un compromiso moral y del cariño de la gente de Jalisco con los Aguilar, así que aquí los vamos a recibir con mucho cariño”, aseveró.

El gobierno estatal insistió en que existen compromisos tanto legales como sociales y señaló que aunque reconoce que hay polémica, lanzó la invitación a que escuchen a la familia Aguilar en la celebración de las fiestas patrias.

La cita será el 15 de septiembre en Paseo Alcalde, donde el acceso será gratuito. No habrá espectáculo ecuestre este año, sino una presentación musical.

La secuencia incluirá el tradicional grito encabezado por el propio gobernador desde el balcón de Palacio de Gobierno, programado para las 21:00 horas. Tras ese acto comenzará el concierto de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar como protagonistas principales.

Temas Relacionados

Ángela AguilarPepe AguilarGrito de IndependenciaJaliscomexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo puedes sustituir el acitrón en tu receta de chiles en nogada para ayudar al medio ambiente

Este ingrediente solía extraerse de la biznaga, aunque hoy en día está planta está protegida por la sobreexplotación

Cómo puedes sustituir el acitrón

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Puebla, según la IA?

El estado es uno de los que más tiene localidades dentro del programa, con un total de 12

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Sin participación de organizaciones civiles, la FGR designa en fast track al titular de la fiscalía de Derechos Humanos

El país atraviesa una crisis de Derechos Humanos, que ha sido señalada incluso por organismos internacionales, razón por la cual se pide considerar el perfil adecuado

Sin participación de organizaciones civiles,

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 4 de septiembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Dónde ver el Tris en

Elaine Haro critica la llamada de Facundo con su novia Delia en La Casa de los Famosos 3: “Fue como correcta”

La primera llamada del reality show sigue causando debate entre los habitantes

Elaine Haro critica la llamada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Linchan a presunto asesino de

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

ENTRETENIMIENTO

Elaine Haro critica la llamada

Elaine Haro critica la llamada de Facundo con su novia Delia en La Casa de los Famosos 3: “Fue como correcta”

Marie Claire Harp, conductora de La Casa de los Famosos 3, choca su auto mientras huye de la prensa

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

DEPORTES

Kevin Mier, portero de Cruz

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”