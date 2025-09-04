Captan a Susana Zabaleta viendo un show de Ángela Aguilar y su reacción genera controversia

La expresión de la cantante viendo el show de la esposa de Noda dio de qué hablar. Fotos: Cuartoscuro - Ángela Aguilar

Durante el reciente evento de Los 300 Líderes 2025, que reunió a figuras influyentes en la Ciudad de México, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se convirtieron en el centro de conversación en redes sociales.

Un video registrado la tarde del miércoles 3 de septiembre, muestra a la reconocida soprano junto a su actual pareja, el comediante Ricardo Pérez, observando atentamente la presentación de Ángela Aguilar, quien interpretó dos canciones, entre ellas ‘Paloma Negra’.

La grabación, compartida en diferentes plataformas digitales, capturó a Zabaleta mientras presenciaba esta actuación, evidenciando una serie de gestos y expresiones que han dado pie a múltiples interpretaciones y comentarios entre usuarios. La reacción de la cantante se volvió uno de los momentos más destacados y discutidos de la noche.

El rostro de la cantante se viralizó | crédito: Imagen TV, De Primera Mano

A lo largo del evento, considerado un espacio clave para el networking y la premiación de líderes de diversos sectores en México, desfilaron otras personalidades como Christian Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal no dejan de ser tendencia en redes sociales desde que el cantante dio una entrevista a Adela Micha.

Las fechas clave del trío amoroso Nodal-Ángela-Cazzu

Menos de un mes separa la ruptura de Christian Nodal con Cazzu de su nuevo matrimonio con Ángela Aguilar, un proceso que el propio artista mexicano narró en entrevista con Adela Micha.

El 8 de mayo, la relación de Nodal y la cantante argentina finalizó de forma definitiva, producto de varias separaciones previas en cuestión de cinco meses. Nodal relató en esa conversación la frase con la que Cazzu cerró el ciclo: “Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer, mientras yo no me entere todo va a estar bien”, palabras que el intérprete reconoció como el punto final, reflejando la imposibilidad de reconciliación tras reiterados episodios de inestabilidad.

Apenas seis días después, el 14 de mayo, Nodal indicó que retomó el contacto con Ángela Aguilar luego de un distanciamiento sin comunicación, subrayando que fue en esa fecha cuando comenzó formalmente su nueva relación. El desenlace de este giro sentimental llegó el 29 de mayo, fecha en la que ambos contrajeron matrimonio, apenas tres semanas tras el rompimiento con Cazzu.

La velocidad de estos acontecimientos ha repercutido en una notable atención mediática hacia la vida privada del cantante, dado que en menos de treinta días se produjo la separación de la madre de su hija y el inicio legal de una nueva unión con Ángela Aguilar.