Usuarios de Telcel y AT&T reportan fallas en la red

REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

Miles de personas que usan AT&T o Telcel se quedaron sin datos móviles mientras estaban fuera de casa y tampoco pueden llamar o enviar mensajes. Ambos servicios presentan fallas debido a una caída masiva.

Los usuarios de estas compañías telefónicas creyeron haber tenido algún problema técnico individual, pero cuando lograron tener alguna conexión WiFi y lo preguntaron en redes sociales, descubrieron que la falla era a nivel territorio nacional.

Al menos hacia las 17:00, esta falla general no ha causado que alguna de las dos empresas lancen un comunicado a sus usuarios.

Información en desarrollo*