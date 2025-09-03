Usuarios de Telcel y AT&T reportan fallas en la red

Miles de personas que usan AT&T o Telcel se quedaron sin datos móviles mientras estaban fuera de casa y tampoco pueden llamar o enviar mensajes. Ambos servicios presentan fallas debido a una caída masiva.
Los usuarios de estas compañías telefónicas creyeron haber tenido algún problema técnico individual, pero cuando lograron tener alguna conexión WiFi y lo preguntaron en redes sociales, descubrieron que la falla era a nivel territorio nacional.
Al menos hacia las 17:00, esta falla general no ha causado que alguna de las dos empresas lancen un comunicado a sus usuarios.
Información en desarrollo*
Más Noticias
Persona se arroja a zona de vías en Línea 3 del Metro y suspenden momentáneamente el servicio
Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 3 de septiembre en la estación Copilco
La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Elaine Haro rompe en llanto por carritos en su contra hoy 3 de septiembre
Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: continúan las estrategias previo a la sexta eliminación, los habitantes nominarán a 3 compañeros
Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: qué universidades participarán para el registro de septiembre
El programa entrega a cada beneficiario un apoyo económico bimestral de 5,800 pesos
Laura Flores niega haberle regalado un departamento a Lalo Salazar, asegura que es un “hombre muy trabajador”
La actriz defendió al periodista de los rumores sobre su ex relación y afirmó que no necesita ese tipo de regalos
Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12 y A activan marcha lenta por lluvias
Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles
MÁS NOTICIAS