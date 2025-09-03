México

Usuarios de Telcel y AT&T reportan fallas en la red

La gente en redes sociales menciona haber perdido conexión a internet en sus celulares

Por Mariana L. Martínez

REUTERS/Edgard Garrido/File Photo
REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

Miles de personas que usan AT&T o Telcel se quedaron sin datos móviles mientras estaban fuera de casa y tampoco pueden llamar o enviar mensajes. Ambos servicios presentan fallas debido a una caída masiva.

Los usuarios de estas compañías telefónicas creyeron haber tenido algún problema técnico individual, pero cuando lograron tener alguna conexión WiFi y lo preguntaron en redes sociales, descubrieron que la falla era a nivel territorio nacional.

Al menos hacia las 17:00, esta falla general no ha causado que alguna de las dos empresas lancen un comunicado a sus usuarios.

Información en desarrollo*

