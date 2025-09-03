Pensión ISSSTE 2025: este día caerá el pago del mes de octubre

El calendario de depósitos ya fue difundido (IMSS)

El pago de la pensión del ISSSTE correspondiente a septiembre ya fue depositado a los beneficiarios, aunque se mantienen dudas entre algunos usuarios sobre la fecha precisa del siguiente depósito. A pesar de la inquietud de los pensionados y jubilados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) difundió al inicio del año un calendario oficial. Esta información permite anticipar la llegada del próximo pago y ayuda a los beneficiarios a planear sus finanzas con anticipación.

La pensión que otorga el ISSSTE representa un ingreso fundamental para miles de trabajadores retirados en México. Quienes acceden a este beneficio se encuentran en sectores clave como la educación, salud y administración pública, pues el instituto atiende a empleados federales, estatales y municipales tras cumplir con los requisitos correspondientes. Estos pagos son un soporte básico para la economía de los hogares de los pensionados y sus familias.

El ISSSTE recomienda consultar los canales oficiales para despejar inquietudes relacionadas con los pagos y beneficiarios. El calendario publicado cada año por la institución permite conocer con precisión el esquema de depósitos y ofrecer certeza a sus afiliados.

El ISSSTE realizará 13 pagos a lo largo del año (ISSSTE)

Este día caerá el pago del mes de octubre de la Pensión ISSSTE 2025

El pago correspondiente a la pensión ISSSTE de octubre de 2025 será depositado el martes 30 de septiembre, en cumplimiento con las condiciones de operación definidas por el instituto, encabezado por Martí Batres Guadarrama, director general. Este esquema establece que el depósito se realiza el último día hábil del mes previo al correspondiente, o antes si la fecha oficial coincide con un día inhábil o fin de semana.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha mantenido esta política con el objetivo de asegurar certeza y regularidad en la entrega de recursos económicos a sus beneficiarios. Este sistema busca evitar retrasos y facilitar la planeación financiera para quienes dependen de esta prestación.

El ISSSTE es una de las entidades de seguridad social más importantes de México

El calendario de depósitos publicado anualmente permite anticipar la fecha precisa de cada pago, situación que reduce incertidumbre entre los pensionados. Para cualquier aclaración, el ISSSTE recomienda a los beneficiarios consultar sus canales oficiales.

El resto de los depósitos programados para el año 2025 se realizarán de acuerdo con la siguiente calendarización:

Octubre - martes 30 de septiembre de 2025.

Noviembre - jueves 30 de octubre de 2025.

Primera parte del aguinaldo - primera quincena de noviembre de 2025.

Diciembre - viernes 28 de noviembre de 2025.