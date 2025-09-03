México

Pensión ISSSTE 2025: este día caerá el pago del mes de octubre

El ISSSTE tiene cuatro pagos pendientes por realizar en lo que resta del año

Por Israel Aguilar Esquivel

Guardar
El calendario de depósitos ya
El calendario de depósitos ya fue difundido (IMSS)

El pago de la pensión del ISSSTE correspondiente a septiembre ya fue depositado a los beneficiarios, aunque se mantienen dudas entre algunos usuarios sobre la fecha precisa del siguiente depósito. A pesar de la inquietud de los pensionados y jubilados, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) difundió al inicio del año un calendario oficial. Esta información permite anticipar la llegada del próximo pago y ayuda a los beneficiarios a planear sus finanzas con anticipación.

La pensión que otorga el ISSSTE representa un ingreso fundamental para miles de trabajadores retirados en México. Quienes acceden a este beneficio se encuentran en sectores clave como la educación, salud y administración pública, pues el instituto atiende a empleados federales, estatales y municipales tras cumplir con los requisitos correspondientes. Estos pagos son un soporte básico para la economía de los hogares de los pensionados y sus familias.

El ISSSTE recomienda consultar los canales oficiales para despejar inquietudes relacionadas con los pagos y beneficiarios. El calendario publicado cada año por la institución permite conocer con precisión el esquema de depósitos y ofrecer certeza a sus afiliados.

El ISSSTE realizará 13 pagos
El ISSSTE realizará 13 pagos a lo largo del año (ISSSTE)

Este día caerá el pago del mes de octubre de la Pensión ISSSTE 2025

El pago correspondiente a la pensión ISSSTE de octubre de 2025 será depositado el martes 30 de septiembre, en cumplimiento con las condiciones de operación definidas por el instituto, encabezado por Martí Batres Guadarrama, director general. Este esquema establece que el depósito se realiza el último día hábil del mes previo al correspondiente, o antes si la fecha oficial coincide con un día inhábil o fin de semana.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha mantenido esta política con el objetivo de asegurar certeza y regularidad en la entrega de recursos económicos a sus beneficiarios. Este sistema busca evitar retrasos y facilitar la planeación financiera para quienes dependen de esta prestación.

El ISSSTE es una de
El ISSSTE es una de las entidades de seguridad social más importantes de México

El calendario de depósitos publicado anualmente permite anticipar la fecha precisa de cada pago, situación que reduce incertidumbre entre los pensionados. Para cualquier aclaración, el ISSSTE recomienda a los beneficiarios consultar sus canales oficiales.

El resto de los depósitos programados para el año 2025 se realizarán de acuerdo con la siguiente calendarización:

  • Octubre - martes 30 de septiembre de 2025.
  • Noviembre - jueves 30 de octubre de 2025.
  • Primera parte del aguinaldo - primera quincena de noviembre de 2025.
  • Diciembre - viernes 28 de noviembre de 2025.

Temas Relacionados

Pensión ISSSTE 2025OctubreCalendarioFecha de pagomexico-noticias

Más Noticias

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Mónica Noguera dejó entrever su descontento con las recientes declaraciones de la cantante argentina sobre el sonorense

Conductora de “Ventaneando” arremete contra

Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 2 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados Gana Gato: ganadores del

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Tris se hace cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Usuarios de redes reportan que Noroña los bloqueó tras críticas por lujosa propiedad

Ante la polémica que ha generado la adquisición “en pagos” de su casa en Tepoztlán, el senador por Morena ha buscado justificarse, generando más cuestionamientos

Usuarios de redes reportan que

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

El mediocampista se ha convertido en un elemento importante del cuadro cementero y sus llamados a Selección son más constantes

Erik Lira confiesa que rechazó
MÁS NOTICIAS

NARCO

Confirman vinculación a proceso en

Confirman vinculación a proceso en contra de exalcalde de Teuchitlán ligado al campo de adiestramiento del CJNG

Grupo armado ataca anexo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y asesina a tres internos

Golpe millonario al narco: aseguran 15 áreas de concentración de químicos para elaborar metanfetamina en Sinaloa

Suman a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y al alcalde de Cuautla a lista de Narcopolíticos revelada por periodistas

Detienen a 51 personas ligadas al Cártel de Sinaloa y aseguran más de 100 armas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Conductora de “Ventaneando” arremete contra

Conductora de “Ventaneando” arremete contra Christian Nodal y Cazzu: “Lo que yo haría es ya no hablar”

Plastilina Mosh anuncia su regreso a CDMX con música nueva

El Conjuro 4: Último Ritos: esta es la secuencia cronológica de la saga que debes conocer antes del estreno en México de la última cinta

Petición firmada por miles de tapatíos busca cancelar concierto de Pepe y Ángela Aguilar el Día de la Independencia

Mariana Botas reacciona a las críticas por su participación en La Casa de los Famosos 3 tras supuesta demanda al programa

DEPORTES

Erik Lira confiesa que rechazó

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?