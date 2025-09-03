Dos egresadas de la UNAM presidirán el Congreso de la Unión: Kenia López Rabadán e Itzel Castillo

UNAM presume que Congreso de la Unión será dirigido por 2 de egresadas. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

En fechas recientes se anunciaron los nombres de quienes ocuparán la Mesa Directiva en el segundo año de funciones. Como parte de ello, destacó la designación de dos mujeres en posiciones clave dentro del Poder Legislativo: Laura Itzel Castillo (Morena) en el Senado y Kenia López Rabadán (PAN) en la Cámara de Diputados.

Ante ello, las respectivas militancias no dudaron en expresar su apoyo a las nuevas integrantes del Congreso de la Unión. Entre mensajes de reconocimiento por sus trayectorias políticas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó por su mensaje dirigido a las legisladoras, quienes también son egresadas de la institución.

El 29 de agosto de 2025, el Senado aprobó con 101 votos la integración de la Mesa Directiva y ratificó a la presidenta para el periodo de sesiones del 1 de septiembre. No obstante, en la Cámara Baja, el proceso registró complicaciones oficializando hasta el 2 de septiembre el nombramiento de la diputada panista para el segundo año de la LXVI Legislatura.

UNAM felicita a exalumnas

A través de una publicación en ‘X’, la máxima casa de estudios emitió un breve mensaje ante la noticia del nombramiento de López Rabadán e Itzel Castillo como presidentas de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, donde señaló que ambas formaron parte de su comunidad estudiantil.

“Dos mujeres #EgresadasUNAM presiden desde hoy el Poder Legislativo: Laura Itzel Castillo, de @faunam_mx, en el Senado de la República, y Kenia López Rabadán, de @DerechoUNAMmx, en la Cámara de Diputados. #OrgulloUNAM”, publicó.

UNAM presume que Congreso de la Unión será dirigido por 2 de egresadas. | @UNAM_mx

¿Quiénes presidirán la Mesa Directiva?

López Rabadán es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con diplomados en temas legislativos, administración pública y Estado. En 2023 obtuvo un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Cabe destacar que, su carrera política inició en 1996 en el PAN y ha ocupado diversos cargos como legisladora, donde ha protagonizado diferencias con figuras como Andrea Chávez Treviño.

Mientras que en el Senado, Itzel Castillo contempla una trayectoria por integrar la LXVI Legislatura desde el 29 de agosto de 2024 hasta el 31 de agosto de 2027. De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP, posee una licenciatura en Arquitectura y la cédula profesional número 0737684, expedida en 1928.