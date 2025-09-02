México

Kenia López emite su primer mensaje como presidenta de la Cámara de Diputados: “Todas las voces serán escuchadas”

La legisladora panista fue electa como presidenta de la mesa directiva tras días de negociaciones entre líderes de bancadas y uno después del arranque del segundo año legislativo

Por Israel Aguilar Esquivel

Kenia López Rabadán será la
Kenia López Rabadán será la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro en el segundo año de actividades de la LXVI Legislatura (X/@kenialopezr)

Un día después del inicio de las actividades en el segundo año de la LXVI Legislatura, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados llegó a un acuerdo. Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN) asumirá la presidencia de la mesa directiva a pesar del rechazo que generó en principio entre la mayoría. Una vez en funciones, dio a conocer su primer mensaje.

Por medio de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, López Rabadán dio a conocer una imagen en el asiento que hasta el 1 de septiembre de 2025 ocupaba el morenista Sergio Gutiérrez Luna. De igual manera, publicó un breve texto en donde resaltó la responsabilidad que asume, así como la relevancia de la Cámara Baja como “casa de la pluralidad y representación democrática”.

"Conduciré los trabajos parlamentarios en estricto apego a la legalidad y con la convicción de fortalecer la institucionalidad que sostiene a nuestra República. La pluralidad política es nuestra mayor riqueza y, desde esta Presidencia, velaré para que todas las voces sean escuchadas con respeto y responsabilidad. En esta presidencia, el único protagonismo lo tendrá la palabra; la palabra libre y plural. Y porque creo en la palabra, en ello empeño la mía“.

La presidencia de la mesa
La presidencia de la mesa directiva en San Lázaro corresponde designarla al PAN para el segundo año (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

El nombramiento de Kenia López Rabadán como presidenta de la Cámara de Diputados llegó tras días de negociaciones entre los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), es decir los líderes parlamentarios. Aunque su nombre estuco presente desde el inicio, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, reconoció que la propuesta no convenció a su bancada.

Información en desarrollo*

