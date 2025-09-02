México

Temblor hoy 2 de septiembre en México: se registró un sismo de magnitud 4.3 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Por Cinthia Salvador

    07:03 hsHoy

    El Servicio Sismológico Nacional reportó a las 00:41 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 81 km al noreste de Vicente Guerrero, Baja California Sur, con una latitud de 31.385° y una longitud de -115.616, así como una profundidad de 8.9 km.

    Temblor reportado en Baja California
    Temblor reportado en Baja California Sur. (SSN)
    06:55 hsHoy

    México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

