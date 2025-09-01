México

Cómo preparar un licuado de yogurt griego con frutos rojos para aumentar masa muscular sin subir de peso

Este batido es ideal para quienes se encuentran en el proceso de un cambio de hábitos

Por Abigail Gómez

Los ingredientes con los que se elabora son ricos en proteína pero bajos en calorías. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ganar masa muscular suele ser uno de los objetivos de aquellos que realizan ejercicio de manera regular y también puede serlo para personas mayores, debido a la pérdida natural que ocurre con la edad.

En otros casos, la ganancia de masa muscular también puede ser una preocupación de personas con sobrepeso que inician un cambio de hábitos y requieren incrementar este tejido para ayudar a quemar grasa de manera más efectiva.

Y si bien los licuados y batidos ricos en proteína suelen ser la mejore opciones para lograr este objetivo, es sabido que algunos de ellos puede ser elevados en calorías, algo que no afecta a quienes realizan ejercicio de manera regular y requieren de esta energía pero que puede no ser la mejor opción para personas con sobrepeso y para adultos mayores.

Es por eso que aquí te dejamos una opción de licuado que es rico en proteína pero elaborado con ingredientes que son bajos en calorías.

Se trata de un licuado de yogurt con frutos rojos sobre el cual te contamos todos sus beneficios una receta fácil para elaborarlo.

Este licuado aporta menos calorías en comparación con otros batidos de proteína, debido a sus ingredientes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de un licuado de yogurt y frutos rojos para ganar masa muscular sin subir de peso

Un licuado de yogur y frutos rojos puede aportar varios beneficios para quienes buscan ganar masa muscular sin incrementar el peso corporal en forma excesiva:

  • Aporte proteico: El yogur griego es fuente de proteínas de alta calidad, que favorecen la síntesis muscular y ayudan en la recuperación después del ejercicio físico.
  • Bajo en grasas y calorías: Si se elige yogur griego descremado o bajo en grasa y se evita el agregado de azúcar, el licuado puede ser bajo en calorías y grasas, lo que contribuye a aumentar la masa muscular con menor riesgo de acumular tejido graso.
  • Antioxidantes: Los frutos rojos contienen antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo producido por el ejercicio intenso y favorecen la recuperación muscular.
  • Vitaminas y minerales: La combinación proporciona vitaminas del complejo B, calcio, potasio, magnesio y vitamina C, nutrientes importantes para el rendimiento físico y la salud general.
  • Saciedad: El contenido de proteínas y fibra genera sensación de saciedad, lo que puede ayudar a evitar el consumo excesivo de calorías.
La clave para que este licuado contribuya al aumento de masa muscular sin incrementar la grasa corporal está en ajustar las porciones y mantener un equilibrio energético acorde a las necesidades de cada persona.(Imagen ilustrativa Infobae)

Receta licuado de yogur griego con chía y frutos rojos

Ingredientes:

  • 1 taza de yogur griego natural descremado o bajo en grasa
  • 1 taza de frutos rojos frescos o congelados (frutillas, arándanos, frambuesas, moras)
  • 1 cucharada de semillas de chía
  • 1/2 plátano maduro (opcional, para textura y dulzor)
  • 1/2 taza de leche descremada o bebida vegetal sin azúcar (ajustar cantidad según la textura deseada)
  • Hielo (opcional)

Preparación:

  1. Mezclar el yogur griego, los frutos rojos, la chía, el plátano y la leche en una licuadora.
  2. Procesar hasta lograr una mezcla uniforme y cremosa.
  3. Agregar hielo y licuar nuevamente si se desea una bebida más fría.
  4. Servir de inmediato.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este licuado combina proteínas, fibra y antioxidantes, adecuado como parte de una alimentación enfocada en desarrollo muscular sin excesos calóricos.

