México

Maratón CDMX 2025: Cuáles serán los horarios especiales del Metrobús este domingo 31 de agosto

Ante el evento deportivo habrá un transporte especial en apoyo a los corredores

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Metrobús tomará acciones ante Maratón
Metrobús tomará acciones ante Maratón CDMX. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que con motivo del XLII Maratón de la Ciudad de México, que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto de 2025, el servicio de Metrobús y otros medios de transporte público tendrán horarios especiales y rutas modificadas para facilitar el traslado de los corredores y minimizar afectaciones a la ciudadanía.

El evento deportivo iniciará en Ciudad Universitaria, frente al Estadio Olímpico, y recorrerá importantes vialidades como avenida Insurgentes, Reforma, Masaryk y 20 de noviembre hasta llegar al Zócalo capitalino. Debido a esta ruta, varias líneas del Metrobús operarán en circuitos limitados y algunas estaciones estarán fuera de servicio por varias horas.

Metrobús anuncia cierres por Maratón
Metrobús anuncia cierres por Maratón CDMX. Foto: (Metrobús CDMX)

Ajustes por línea del Metrobús

  • Línea 1: Operará en horario especial de 5:00 a 14:00 horas. Funcionará en dos circuitos: de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Corregidora. Las estaciones desde Villa Olímpica hasta Reforma estarán fuera de servicio durante ese periodo.
  • Línea 2: Brindará servicio de 5:00 a 11:00 horas con recorrido de Tepalcates a Etiopía. Permanecerán cerradas las estaciones entre Amores y Tacubaya, así como entre Rojo Gómez y Doctor Gálvez.
  • Línea 3: Circulará en dos tramos de 5:00 a 14:00 horas: de Tenayuca a Buenavista y de Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc. Las estaciones de Mina a Balderas y Terminal Buenavista II no estarán disponibles.
  • Línea 4: La Ruta Norte operará de 5:00 a 14:00 horas y la Ruta Sur de 5:00 a 18:00. Ambas funcionarán en circuitos entre San Lázaro y Teatro Blanquita, así como entre Alameda Oriente y Teatro Blanquita. Estaciones como Buenavista, Bellas Artes y Pino Suárez estarán sin servicio.
  • Línea 7: De 5:00 a 14:00 horas ofrecerá servicio en dos tramos: Indios Verdes a Hospital Infantil y de La Villa a Glorieta de Cuitláhuac. Permanecerán cerradas las estaciones de Garibaldi a Campo Marte y de Tacubaya a París.
Metrobús cerrará varias estaciones y
Metrobús cerrará varias estaciones y líneas. Foto: @MetrobusCDMX.

Cambios en el Trolebús

La Red de Trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos también sufrirá modificaciones desde las 05:00 horas hasta el término del maratón. Algunas líneas operarán de manera parcial:

  • Línea 1: De Central del Norte a Santa Veracruz y de Dr. Pascua a Taxqueña.
  • Línea 2: De Av. Insurgentes (Yucatán) a Pantitlán.
  • Línea 3: De Museo de Transportes Eléctricos a Metro Zapata.
  • Línea 5: De San Felipe de Jesús a Glorieta de Cuitláhuac.
  • Línea 6: De Metro El Rosario a Presidente Masaryk.
  • Línea 7: De Periférico Oriente a Glorieta de Miguel Ángel de Quevedo.

Para facilitar el acceso de los participantes, se dispondrá de unidades especiales de transporte entre las 03:00 y 08:00 horas desde puntos clave como Perisur, Indios Verdes, San Antonio, Izazaga, Foro Sol y Narvarte hacia Ciudad Universitaria.

Semovi recomienda a la ciudadanía consultar constantemente las redes sociales oficiales para mantenerse informada sobre los cierres y cambios, y así evitar contratiempos en sus trayectos durante esta jornada deportiva.

Temas Relacionados

MetrobúsCierresCDMXTransportesMaratón CDMXmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este sábado 30 de agosto

Sigue en vivo todas las novedades, alianzas y encuentros que pasan dentro del reality más popular de México

La Casa de los Famosos

Tris: todos los números ganadores de hoy 30 de agosto

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Tris: todos los números ganadores

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

La acción se llevó a cabo tras ser localizado el sitio parte de por elementos de seguridad y del Ejército Mexicano

Aseguran armamento, más de 100

Estos son los dos tipos de calcio que necesitas para fortalecer los huesos y articulaciones

Mantener la densidad ósea adecuada depende de varios factores, principalmente del tipo de calcio y la manera en que el cuerpo lo absorbe

Estos son los dos tipos

Gana Gato: jugada ganadora y resultado del último sorteo

El sorteo Gana Gato se realiza tres ocasiones por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2899 dada a conocer por la Lotería Nacional

Gana Gato: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran armamento, más de 100

Aseguran armamento, más de 100 kilos de presunta metanfetamina y equipo táctico tras cateo en un domicilio de Culiacán

Estos son los municipios del Edomex donde opera la M4, célula vinculada al CJNG dedicada a la extorsión

Asesinan a agente ministerial de Baja California Sur en ataque armado en las instalaciones de la PGJE

Sujetos armados ingresan a hospitales de Culiacán y asesinan a dos pacientes: van 5 muertos y 3 heridos en ataques

Presunto miembro de la célula M4, vinculada al CJNG, realizaba servicio social en la Fiscalía Edomex y filtraba datos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este sábado 30 de agosto

La Casa de los Famosos México: cuarto noche cree que Mariana Botas será siguiente la eliminada

Alicia Villarreal denuncia públicamente intento de hackeo de todas sus cuentas de redes sociales

Thunderbolts estrena con éxito en streaming y lidera el ranking de Disney+ México

Mariana Botas podría ser la siguiente eliminada de La Casa de los Famosos 3, aseguran los habitantes de Noche

DEPORTES

Cruz Azul vence a las

Cruz Azul vence a las Chivas en el Estadio Akron y se lleva los tres puntos a casa

Nacho Beristáin y su contundente análisis de la pelea Canelo vs Crawford: “Técnicamente es un poco mejor”

Ex técnico del América llega a un club “grande” de Chile que está en crisis

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro