Maratón CDMX 2025: Cuáles serán los horarios especiales del Metrobús este domingo 31 de agosto

Metrobús tomará acciones ante Maratón CDMX. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que con motivo del XLII Maratón de la Ciudad de México, que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto de 2025, el servicio de Metrobús y otros medios de transporte público tendrán horarios especiales y rutas modificadas para facilitar el traslado de los corredores y minimizar afectaciones a la ciudadanía.

El evento deportivo iniciará en Ciudad Universitaria, frente al Estadio Olímpico, y recorrerá importantes vialidades como avenida Insurgentes, Reforma, Masaryk y 20 de noviembre hasta llegar al Zócalo capitalino. Debido a esta ruta, varias líneas del Metrobús operarán en circuitos limitados y algunas estaciones estarán fuera de servicio por varias horas.

Metrobús anuncia cierres por Maratón CDMX. Foto: (Metrobús CDMX)

Ajustes por línea del Metrobús

Línea 1 : Operará en horario especial de 5:00 a 14:00 horas. Funcionará en dos circuitos: de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Corregidora. Las estaciones desde Villa Olímpica hasta Reforma estarán fuera de servicio durante ese periodo.

Línea 2 : Brindará servicio de 5:00 a 11:00 horas con recorrido de Tepalcates a Etiopía. Permanecerán cerradas las estaciones entre Amores y Tacubaya, así como entre Rojo Gómez y Doctor Gálvez.

Línea 3 : Circulará en dos tramos de 5:00 a 14:00 horas: de Tenayuca a Buenavista y de Santa Cruz Atoyac a Cuauhtémoc. Las estaciones de Mina a Balderas y Terminal Buenavista II no estarán disponibles.

Línea 4 : La Ruta Norte operará de 5:00 a 14:00 horas y la Ruta Sur de 5:00 a 18:00. Ambas funcionarán en circuitos entre San Lázaro y Teatro Blanquita, así como entre Alameda Oriente y Teatro Blanquita. Estaciones como Buenavista, Bellas Artes y Pino Suárez estarán sin servicio.

Línea 7: De 5:00 a 14:00 horas ofrecerá servicio en dos tramos: Indios Verdes a Hospital Infantil y de La Villa a Glorieta de Cuitláhuac. Permanecerán cerradas las estaciones de Garibaldi a Campo Marte y de Tacubaya a París.

Metrobús cerrará varias estaciones y líneas. Foto: @MetrobusCDMX.

Cambios en el Trolebús

La Red de Trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos también sufrirá modificaciones desde las 05:00 horas hasta el término del maratón. Algunas líneas operarán de manera parcial:

Línea 1: De Central del Norte a Santa Veracruz y de Dr. Pascua a Taxqueña.

Línea 2: De Av. Insurgentes (Yucatán) a Pantitlán.

Línea 3: De Museo de Transportes Eléctricos a Metro Zapata.

Línea 5: De San Felipe de Jesús a Glorieta de Cuitláhuac.

Línea 6: De Metro El Rosario a Presidente Masaryk.

Línea 7: De Periférico Oriente a Glorieta de Miguel Ángel de Quevedo.

Para facilitar el acceso de los participantes, se dispondrá de unidades especiales de transporte entre las 03:00 y 08:00 horas desde puntos clave como Perisur, Indios Verdes, San Antonio, Izazaga, Foro Sol y Narvarte hacia Ciudad Universitaria.

Semovi recomienda a la ciudadanía consultar constantemente las redes sociales oficiales para mantenerse informada sobre los cierres y cambios, y así evitar contratiempos en sus trayectos durante esta jornada deportiva.