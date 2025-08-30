Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 30 de agosto

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 30 de agosto

La corriente en chorro subtropical sobre Baja California ocasionará lluvias aisladas en dicha entidad. El monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre Baja California Sur y el golfo de California, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como chubascos en Baja California Sur.

El paso de la onda tropical núm. 27 sobre el sur del país provocará lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca. Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional en interacción con una vaguada en altura y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste, occidente y sur del país; y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México.

Un canal de baja presión en el sureste mexicano, la entrada de aire húmedo del mar Caribe e inestabilidad atmosférica, provocarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur), Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (suroeste y sur) y Oaxaca (sur); y dará inicio en Coahuila (suroeste, este, centro y norte), Nuevo León (centro, este y sur) y Tamaulipas (centro, oeste y sur). Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Coahuila, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tamaulipas y San Luis Potosí. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.