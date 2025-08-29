México

Alito Moreno pide protección a la Segob, argumenta amenazas de Noroña y Emilio González

El dirigente nacional del PRI también presentó una denuncia penal ante la FGR en contra del senador morenista y el integrante de su equipo

Por Israel Aguilar Esquivel

Moreno aseguró ser víctima de
Moreno aseguró ser víctima de amenazas (Cuartoscuro)

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) su incorporación al mecanismo de protección. Según dijo, ha recibido amenazas directas de parte de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, así como de su colaborador Emiliano González González, a quienes agredió en la última sesión de la Comisión Permanente.

A través de su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, el senador del partido tricolor dio a conocer la portada de un documento sellado por la secretaría a cargo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez. En el mismo, Moreno se asumió como “ciudadano defensor de los derechos humanos” y aseguró ser víctima de amenazas del senador morenista.

"En defensa propia y en defensa de la democracia, acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto. No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y luchando por un México libre, democrático y de leyes“, escribió en la publicación.

Alito Moreno protagonizó una agresión
Alito Moreno protagonizó una agresión en la antigua sede del Senado de la República (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el texto, la solicitud de incorporación al mecanismo de Protección de la Segob también fue presentada por Manuel Añorve Baños, Rubén Moreira Valdez, Pablo Angulo Briceño, Erubiel Alonso Que y Carlos Gutiérrez Mancilla, quienes forman parte de su partido y participaron en la agresión al presidente de la mesa directiva y el miembro de su equipo.

Cabe recordar que el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) es una instancia federal que tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. A decir de Moreno Cárdenas, es elegible para recibir la protección aunque llegó a decir que “a los periodistas hay que matarlos de hambre”.

Crédito: FIA

Alito Moreno también denuncia a Noroña ante la FGR

En otra publicación, Moreno Cárdenas dio a conocer que presentó una denuncia penal en contra de Gerardo Fernández Noroña y Emiliano González ante la Fiscalía General de la República (FGR). En el escrito, denunció hechos que “pueden resultar probablemente constitutivos de delito cometidos en agravio de mi persona y honor”.

Cabe recordar que Gerardo Fernández Noroña y su colaborador presentaron una denuncia penal durante la noche del 27 de agosto por lesiones, así como por daño a la propiedad. Aunque integrantes de su partido adelantaron que pedirían protección para ambos personajes por amenazas de muerte de Moreno Cárdenas, no han confirmado si formalizaron el trámite.

