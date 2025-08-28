México

Romance de Alicia Villarreal con Cibad Hernández habría iniciado hace años: la acusan de infidelidad a Cruz Martínez

Tras anunciar públicamente su noviazgo, la intérprete enfrenta revelaciones sobre mensajes, canciones y nombres ocultos vinculados a un supuesto amorío con el influencer

Por Luis Angel H Mora

(IG: @lavillarrealmx // @cibadoficial11 )
(IG: @lavillarrealmx // @cibadoficial11 )

La vida personal de Alicia Villarreal se encuentra bajo el escrutinio público, luego de que se difundieran versiones sobre un presunto vínculo amoroso con Cibad Hernández cuando la cantante aún se encontraba casada con Cruz Martínez. El tema cobró nueva fuerza a raíz de la reciente confirmación de Villarreal respecto a su relación con el influencer, sumando así una nueva página al proceso que lleva con el músico y productor.

La artista dio a conocer esta semana en sus redes sociales que atraviesa un nuevo inicio sentimental junto a Cibad Hernández. A través de una fotografía tomada de la mano con el creador digital, Alicia Villarreal expresó su ilusión y agradeció el apoyo de sus seguidores tras anunciar su separación oficial de Cruz Martínez.

En paralelo, el programa Siéntese quien pueda emitió reportes sobre la polémica que envuelve a la cantante y a su nueva pareja. Una persona identificada como cercana a Cruz Martínez afirmó en ese espacio que la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández data del periodo en que ambos estaban casados con otras personas, lo que habría ocurrido entre 2008 y 2013.

Cruz Martienz podría demandar a
Cruz Martienz podría demandar a Alicia Villarreal por difamación. Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz

“Ellos no se están conociendo por primera vez, ellos ya tenían un relación amorosa mientras Alicia Villarreal estaba casada con Cruz Martínez. Cibad también tenía pareja. Se conocen entre 2008 y 2013”, dice la fuente.

El reporte sostiene que existen mensajes previos entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández, en los cuales intercambiaban canciones y planeaban encuentros fuera del conocimiento de sus entonces parejas. Además, se señala que Villarreal registró a su novio bajo un nombre diferente en su teléfono móvil para mantener la discreción sobre el contacto.

“Descubrieron mensajes entre Alicia y Cibad que incluían canciones y otros planes románticos. Alicia lo tenía guardado con otro nombre para que la gente no se diera cuenta”, agregó el mismo informante.

La cantante mexicana confirma su
La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)

La revelación se produce en medio de un contexto complejo, ya que la intérprete de “Te quedó grande la yegua” sostiene un proceso legal con Cruz Martínez por violencia intrafamiliar y busca continuar su vida personal lejos del conflicto mediático.

Antes de su matrimonio con Martínez, Alicia Villarreal estuvo casada con el actor Arturo Carmona, con quien tuvo a su hija mayor, Melanie Carmona.

Las declaraciones recientes han generado diversas reacciones en el ámbito del espectáculo, reactivando el debate sobre la vida privada de la cantante y la relación entre figuras de la industria musical y digital. Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha emitido declaraciones adicionales sobre los señalamientos hechos públicos en los últimos días.

Temas Relacionados

Alicia VillarrealCibad HernándezCruz Martínezmexico-entretenimiento

