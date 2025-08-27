México

Sheinbaum se reunirá mañana con vicepresidente de Brasil: estos son los temas que hablarán

La presidenta esclareció los detalles de su próximo encuentro con representantes diplomáticos extranjeros, destacando que se busca fortalecer los vínculos bilaterales

Por Alejandra Zúñiga

Imagen de archivo de la
Imagen de archivo de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Desde “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó los pormenores sobre los acuerdos previstos y las reuniones diplomáticas que sostendrá con representantes de Brasil, en su reciente visita a México.

Ante medios, la mandataria explicó que estos encuentros buscan fortalecer las relaciones bilaterales y explorar áreas de cooperación estratégica. También destacó la importancia de estos acercamientos para avanzar en temas prioritarios de la estrategia común México-Brasil.

Como parte de su agenda de trabajo, la mandataria anunció que tiene previsto reunirse el 28 de agosto con el vicepresidente de Brasil, así como con un grupo de empresarios de dicho país. Uno de los objetivo de estos encuentros es garantizar los lazos económicos y comerciales.

¿Habrá acuerdos México-Brasil? Sheinbaum responde

Sheinbaum destacó que la colaboración con Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, tiene el potencial de generar nuevas oportunidades de crecimiento en áreas clave para ambos países.

Bajo este contexto, la presidenta explicó que la meta es lograr una complementariedad en sectores donde Brasil y México puedan invertir recíprocamente. Destacó que, en cuanto al comercio, se buscará fortalecer los intercambios en áreas y productos que no vulneren el Plan México.

Si bien los detalles fueron limitados, se anunció que, una vez finalizadas las reuniones, se dará a conocer un balance con los resultados, los acuerdos y los temas alcanzados entre representantes empresariales ambas naciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó "La Mañanera del Pueblo". | @Presidencia

Geraldo Alckmin, vicepresidente y titular de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, realizó una visita oficial a México como parte del seguimiento a los diálogos que mantuvieron la mandataria y el presidente Lula da Silva en abril.

El diplomático brasileño arribó al país el 26 de agosto y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México.

En un transcurso de dos días, el vicepresidente de Brasil, junto con ministros, autoridades y líderes empresariales y de investigación, sostendrá reuniones con secretarios, cámaras y empresas mexicanas para fortalecer la cooperación bilateral en distintos sectores estratégicos.

Como parte de ello, este 27 de agosto se llevará a cabo el Encuentro Empresarial México-Brasil, evento organizado en colaboración del Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversión.

Para el 28 de agosto, la presidenta Sheinbaum y miembros de su gabinete sostendrán un encuentro con el vicepresidente Alckmin y su delegación en Palacio Nacional, donde abordarán en detalle las principales iniciativas de colaboración entre México y Brasil en áreas consideradas prioritarias para ambas naciones.

