SRE prevé que camioneros mexicanos no se verán afectados por freno a visas

Juan Ramón de la Fuente comentó en conferencia de prensa que el diálogo se mantiene abierto con entre México y Estados Unidos. (Foto: SRE)

En conferencia de prensa este viernes 22 de agosto de 2025, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la fuente, comentó en conferencia de prensa que la pausa en emisión de visas estadounidenses para transportistas no afectará a los camioneros mexicanos.

Lo anterior, está relacionado con que el visado de los camioneros connacionales es tipo B, la cual se encuentra prevista en el T-MEC, según lo destacado por el Canciller, “solo afectará a conductores con otro tipo de visas”.

Durante la conferencia, Juan Ramón de la Fuente resaltó que ante el compromiso de proteger a connacionales en el país del norte, México “seguirá haciendo uso del marco jurídico, las acciones diplomáticas y el diálogo permanente, abierto y a distintos niveles con las autoridades estadounidenses”.

El titular de la SRE destacó que toda interacción se da bajo la instrucción puntual de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un diálogo respetuoso sobre los principios de coordinación, cooperación y con respeto a la soberanía del país.

“La perspectiva de México en los temas de movilidad y migración es una perspectiva humanista y, por ello, le ponemos particular atención a las causas estructurales. Esa es la posición que México ha defendido y seguirá defendiendo en todo momento”, precisó.

Fátima Ríos González, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la Cancillería, informó que en materia de flujos migratorios en los últimos meses se ha observado una disminución constante, tanto de personas mexicanas como extranjeras.

La suspensión del visado fue destacada por Marco Rubio, Secretario de EEUU. (Foto: SRE)

Ríos González precisó que entre el primero de octubre de 2024 y el 20 de agosto de este año, la cantidad de encuentros con personas en situación migratoria irregular descendió de 3,640 a 285, lo que representa una disminución del 91%. Señaló que este es el registro más bajo de los últimos cincuenta años.

Al finalizar la conferencia, el canciller de la Fuente abordó la ratificación efectuada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de siete designaciones presidenciales para embajadores y embajadoras. Detalló que cinco de estas personas son integrantes activos y destacados del Servicio Exterior Mexicano(SEM), hecho que, según indicó, evidencia el equilibrio entre quienes forman parte del SEM y quienes no.

La medida en cuestión fue destacada por el Secretario Marco Rubio, quien escribió en X: “Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales. El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses”.