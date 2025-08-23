México

SRE prevé que camioneros mexicanos no se verán afectados por freno a visas

Juan Ramón de la Fuente presentó una actualización de las acciones de protección que, desde la Cancillería, se realizan en favor de los connacionales en Estados Unidos

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente comentó en conferencia de prensa que el diálogo se mantiene abierto con entre México y Estados Unidos. (Foto: SRE)

En conferencia de prensa este viernes 22 de agosto de 2025, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la fuente, comentó en conferencia de prensa que la pausa en emisión de visas estadounidenses para transportistas no afectará a los camioneros mexicanos.

Lo anterior, está relacionado con que el visado de los camioneros connacionales es tipo B, la cual se encuentra prevista en el T-MEC, según lo destacado por el Canciller, “solo afectará a conductores con otro tipo de visas”.

Durante la conferencia, Juan Ramón de la Fuente resaltó que ante el compromiso de proteger a connacionales en el país del norte, México “seguirá haciendo uso del marco jurídico, las acciones diplomáticas y el diálogo permanente, abierto y a distintos niveles con las autoridades estadounidenses”.

El titular de la SRE destacó que toda interacción se da bajo la instrucción puntual de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un diálogo respetuoso sobre los principios de coordinación, cooperación y con respeto a la soberanía del país.

“La perspectiva de México en los temas de movilidad y migración es una perspectiva humanista y, por ello, le ponemos particular atención a las causas estructurales. Esa es la posición que México ha defendido y seguirá defendiendo en todo momento”, precisó.

Fátima Ríos González, directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la Cancillería, informó que en materia de flujos migratorios en los últimos meses se ha observado una disminución constante, tanto de personas mexicanas como extranjeras.

La suspensión del visado fue
La suspensión del visado fue destacada por Marco Rubio, Secretario de EEUU. (Foto: SRE)

Ríos González precisó que entre el primero de octubre de 2024 y el 20 de agosto de este año, la cantidad de encuentros con personas en situación migratoria irregular descendió de 3,640 a 285, lo que representa una disminución del 91%. Señaló que este es el registro más bajo de los últimos cincuenta años.

Al finalizar la conferencia, el canciller de la Fuente abordó la ratificación efectuada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de siete designaciones presidenciales para embajadores y embajadoras. Detalló que cinco de estas personas son integrantes activos y destacados del Servicio Exterior Mexicano(SEM), hecho que, según indicó, evidencia el equilibrio entre quienes forman parte del SEM y quienes no.

La medida en cuestión fue destacada por el Secretario Marco Rubio, quien escribió en X: “Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales. El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones con remolque de gran tamaño en las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros estadounidenses”.

Temas Relacionados

SREMéxicoEstados UnidosJuan Ramón de la FuenteVisasT-MECmexico-noticias

Más Noticias

Sorteo Superior 2856: los resultados y ganadores del viernes 22 de agosto 2025 en la Lotería Nacional

Si compraste uno de los cachitos ganadores puedes cobrar el premio en un lapso de 60 días después de que se dieran a conocer los resultados.

Sorteo Superior 2856: los resultados

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

El joven de 16 años se ha convertido en una gran promesa para el futbol mexicano

Estos son todos los Mundiales

El precio de la mezcla mexicana de petróleo al cierre del viernes 22 de agosto

Tras días de caída, la mezcla mexicana de petróleo registra dos días consecutivos aumentando su precio por barril de crudo

El precio de la mezcla

Este truco con limón mantendrá lejos los malos olores en tu refrigerador

El jugo de este cítrico es un excelente aliado para la limpieza en distintos electrodomésticos

Este truco con limón mantendrá

Rosa Icela Rodríguez asegura que avanza la designación del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Asumir esta gran responsabilidad va más allá de ocupar un cargo; los familiares de personas desaparecidas nos necesitan como sociedad y como gobierno

Rosa Icela Rodríguez asegura que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a 6 de los

Procesan a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

Ovidio Guzmán habría entregado a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles a EEUU para obtener beneficios, afirma Jesús Lemus

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Mar Contreras estaría

Esposo de Mar Contreras estaría recibiendo ataques en sus negocios tras polémica en La Casa de los Famosos 3

El top de las mejores series de Prime Video en México

Ranking Prime Video: estas son las películas favoritas del público mexicano

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Ranking Netflix: estas son las películas más vistas por el público mexicano

DEPORTES

Estos son todos los Mundiales

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”

Este es el salario de Sebastián Cáceres, jugador del América que es pretendido por el Ipswich Town