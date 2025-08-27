México

Harfuch presenta avances en combate a la extorsión y destaca aumento en denuncias: van más de 200 detenidos en 15 estados

Los estados que concentraron la mayoría de los arrestos fueron entidades como Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tabasco y Oaxaca

Por Fabián Sosa

Harfuch destacó detenciones hechas contra
Harfuch destacó detenciones hechas contra la extorsión. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances logrados con la estrategia nacional en materia de seguridad en diferentes estados.

De acuerdo con el secretario, hubo un aumento en el número de denuncias, el cual fue de 32 mil 622 llamadas. De esta cifra, el 69% son por extorsiones no consumadas y 9%-que equivale a 3 mil denuncias- son extorsiones consumadas.

Agregó que “se han detenido a 212 personas en 15 entidades del país, donde destacan Michoacán, Guerrero, Edomex, Tabasco, y Oaxaca, donde se acumulan el 84% de las detenciones.

***Información en desarrollo***

