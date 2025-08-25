México

¿Vives en alguno de estos estados? Prepárate para lluvias intensas y temperaturas de hasta 45°C este lunes 25 de agosto

El panorama se origina por la combinación del monzón mexicano, humedad de ambos océanos, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica, baja presión y las ondas tropicales 25 y 26

Por Aura Reyna

Guardar
Este lunes se esperan lluvias
Este lunes se esperan lluvias en diversas partes del país (Cuartoscuro)

Este lunes, el clima en México se verá marcado por condiciones extremas, con lluvias intensas y calor sofocante en varias regiones del país.

Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones, deslaves y riesgos por golpes de calor, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante los fenómenos que se intensificarán a lo largo del día.

A este escenario se suma la tormenta tropical Juliette, recientemente formada en el océano Pacífico a partir de la depresión tropical Diez-E, lo que complica aún más las condiciones meteorológicas en el occidente y sur del país.

¿Qué estados se verán afectados?

Las lluvias podrían ocasionar inundaciones
Las lluvias podrían ocasionar inundaciones y deslaves (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Las entidades más afectadas por estas precipitaciones serán Jalisco, Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y centro), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y oeste).

También se pronostican lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche, así como lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en gran parte del resto del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, y existe riesgo de inundaciones, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Además, se esperan vientos con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora, y de 40 a 60 km/h en zonas del Golfo de California, norte, occidente, sur y sureste del país. Estas rachas podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Por otro lado, se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el sur de Baja California Sur, debido a la presencia de la tormenta tropical Juliette, localizada a 705 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la mañana se presenta fría en zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala, con mínimas de 0 a 5 °C. Sin embargo, por la tarde se espera un ambiente extremadamente caluroso en el noreste de Baja California, muy caluroso en Baja California Sur y Sonora, y de cálido a caluroso en gran parte del país.

Calor en el país

Es importante mantenerse bien hidratado
Es importante mantenerse bien hidratado y evitar una exposición prolongada al sol (Cuartoscuro)

Las temperaturas máximas superarán los 45 °C en el noreste de Baja California; serán de 40 a 45 °C en Baja California Sur y Sonora, y de 35 a 40 °C en al menos 20 estados, incluyendo Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población:

  • Mantenerse bien hidratada.
  • Usar ropa clara y de manga larga.
  • Evitar la exposición prolongada al sol.
  • Cuidar especialmente a niños y adultos mayores.

Para más información, se invita a la población a consultar los avisos oficiales del SMN y las autoridades de Protección Civil.

Temas Relacionados

LLuviasInundacionesOnda tropicalZona de baja tropicalmexico-noticias

Más Noticias

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada después de la lluvia de este lunes?

El reporte del estado del aire es publicado cada hora y diariamente por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

¿En dónde se respira el

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se registran hoy 25 de agosto y documentos necesarios para el apoyo de 3 mil pesos?

Quedan pocos días para la inscripción y obtener el apoyo económico bimestral a mujeres de entre 60 y 64 años

Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes se

Santoral 25 de agosto: lista de santos que festejamos en este inicio de semana

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 25 de agosto: lista

¿Cómo tramitar mi cédula profesional?

La cédula profesional digital se recibe directamente en el correo electrónico del solicitante

¿Cómo tramitar mi cédula profesional?

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto: Activan marcha lenta en tres líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

La dinastía de los acuerdos

La dinastía de los acuerdos con EEUU: Así fue como la familia de El Mayo Zambada convirtió la traición en supervivencia

Boxeador Julio César Chávez Jr. sale del penal de Hermosillo: ¿cuándo será su próxima audiencia?

Por extorsión y cobro de piso joven cierra su negocio de mariscos en Ensenada “Se han apoderado de mi municipio”

Detienen a El Guayabas, líder de una red de huachicoleo, homicidio y delitos de alto impacto ligados al CJNG y La Barredora

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó la madrugada de

¿Qué pasó la madrugada de este lunes en La Casa de los Famosos México después de la eliminación de Priscila Valverde?

Ninel Conde confirmó reencuentro con Priscila Valverde tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México

Así se escondía Ángela Aguilar y Christian Nodal después de su boda en Roma

Ninel Conde critica favoritismos en La Casa de los Famosos México y asegura que tras su salida ya no hay contenido

Mar Contreras y Dalílah Polanco explotan en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Todos los encuentros y horarios

Todos los encuentros y horarios de los jugadores mexicanos en Europa

Atlas vs América: Liga MX anuncia retraso en el arranque del partido por tormenta eléctrica cerca del Estadio Jalisco

Galería de fotos: Barcelona Femenil derrota al América y cierra con fiesta su gira en México

México conquista la Serie Mundial Cal Ripken 2025 en la categoría Sub-8 ante Estados Unidos

Qué grupos criminales podrían representar un riesgo a la seguridad de Julio César Chávez Jr.