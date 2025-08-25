¿Vives en alguno de estos estados? Prepárate para lluvias intensas y temperaturas de hasta 45°C este lunes 25 de agosto

Este lunes se esperan lluvias en diversas partes del país (Cuartoscuro)

Este lunes, el clima en México se verá marcado por condiciones extremas, con lluvias intensas y calor sofocante en varias regiones del país.

Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones, deslaves y riesgos por golpes de calor, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante los fenómenos que se intensificarán a lo largo del día.

A este escenario se suma la tormenta tropical Juliette, recientemente formada en el océano Pacífico a partir de la depresión tropical Diez-E, lo que complica aún más las condiciones meteorológicas en el occidente y sur del país.

¿Qué estados se verán afectados?

Las lluvias podrían ocasionar inundaciones y deslaves (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Las entidades más afectadas por estas precipitaciones serán Jalisco, Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y centro), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y oeste).

También se pronostican lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche, así como lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) en gran parte del resto del país.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, y existe riesgo de inundaciones, deslaves y aumento en niveles de ríos y arroyos, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Además, se esperan vientos con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora, y de 40 a 60 km/h en zonas del Golfo de California, norte, occidente, sur y sureste del país. Estas rachas podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios.

Por otro lado, se pronostica oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el sur de Baja California Sur, debido a la presencia de la tormenta tropical Juliette, localizada a 705 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 20 km/h.

En cuanto a las temperaturas, la mañana se presenta fría en zonas montañosas del Estado de México, Puebla y Tlaxcala, con mínimas de 0 a 5 °C. Sin embargo, por la tarde se espera un ambiente extremadamente caluroso en el noreste de Baja California, muy caluroso en Baja California Sur y Sonora, y de cálido a caluroso en gran parte del país.

Calor en el país

Es importante mantenerse bien hidratado y evitar una exposición prolongada al sol (Cuartoscuro)

Las temperaturas máximas superarán los 45 °C en el noreste de Baja California; serán de 40 a 45 °C en Baja California Sur y Sonora, y de 35 a 40 °C en al menos 20 estados, incluyendo Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población:

Mantenerse bien hidratada.

Usar ropa clara y de manga larga.

Evitar la exposición prolongada al sol.

Cuidar especialmente a niños y adultos mayores.

Para más información, se invita a la población a consultar los avisos oficiales del SMN y las autoridades de Protección Civil.