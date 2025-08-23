México

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy 22 de agosto

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por Pronósticos y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Para participar en Melate solo
Para participar en Melate solo necesitas 15 pesos y tener desde dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los ganadores del sorteo 4099 del Melate, Revancha y Revanchita de este viernes 22 de agosto celebrado por la Lotería Nacional, una de las principales loterías de México que entrega millones de pesos en premios.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4099.

Resultado: 11, 40, 45, 53, 54 y 55.

Dinero entregado: $2,989,044.46 pesos.

Melate Revancha:

Sorteo: 4099.

Resultado: 02, 09, 38, 49, 50 y 51.

Dinero entregado: $1,562,991.25 pesos.

Melate Revanchita:

Sorteo: 4099.

Resultado: 01, 21, 38, 47, 50 y 52.

Dinero entregado: $0.00 pesos.

La Lotería Nacional realiza un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a laa 21:00 horas.

¿Cómo ganar Melate?

Los resultados ganadores de Melate
Los resultados ganadores de Melate (Lotería Nacional)

Con 15 pesos puedes obtener un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas diferentes. El volante de Melate tiene cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Elige seis números por cada casillero que quieras jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También puedes decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no te decides sobre qué número seleccionar, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna elegirá seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Cómo ganar en Melate Revancha y Melate Revanchita?

Melate Revancha y Melate Revanchita prácticamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma apuesta.

Solo debes de llenar en el volante el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes pedirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelatePronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 22 de agosto

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Lotería Nacional: dónde ver los

Ángel Cabrera es nombrado nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Según la SHCP, el inicio de gestión de Cabrera Mendoza coincide con la necesidad de atender demandas vinculadas a la adaptación del marco regulatorio a nuevas tecnologías

Ángel Cabrera es nombrado nuevo

Profeco y ASEA despliegan operativo en gasolineras de Aguascalientes

Ambas instituciones buscan garantizar los derechos de los consumidores y que las estaciones de servicio cumplan con medidas ambientales y de seguridad

Profeco y ASEA despliegan operativo

Cynthia Klitbo denuncia robo de miles de dólares después de haber sido víctima de estafa: “Ya no hay dinero”

La actriz sigue enfrentando los estragos de haber perdido sus ahorros a finales de 2024

Cynthia Klitbo denuncia robo de

Sheinbaum asegura que se invertirán 111 mdp para la construcción de Senderos de Paz en Acapulco

El programa incluye 10 tramos de 500 metros cada uno a lo largo de la Costera Miguel Alemán, desde Parque Papagayo hasta la Base Naval

Sheinbaum asegura que se invertirán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en Jalisco: asesinan

Jornada violenta en Jalisco: asesinan a nueve integrantes de dos familias, entre ellos hay dos niños

Procesan a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

Ovidio Guzmán habría entregado a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles a EEUU para obtener beneficios, afirma Jesús Lemus

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo denuncia robo de

Cynthia Klitbo denuncia robo de miles de dólares después de haber sido víctima de estafa: “Ya no hay dinero”

La Casa de los Famosos México 2025: Abelito se enfrenta a Facundo y Aarón Mercury por la salvación

El verano en que me enamoré, la serie juvenil que arrasa en el ranking de Prime Video México

Las 10 películas más vistas de Prime Video México para disfrutar este fin de semana

¿Hay boda en puerta? Kenia Os revela nuevos detalles sobre su relación con Peso Pluma

DEPORTES

Cuál es el sueldo en

Cuál es el sueldo en Tigres de Uriel Antuna, futbolista que buscaría una segunda etapa en Cruz Azul

Estos son todos los Mundiales que Gilberto Mora podría disputar en un año

Pumas vs Puebla: precio de los boletos en el Estadio Olímpico Universitario

Nuevamente Javier “Chicharito” Hernández es baja con Chivas para su partido con Xolos

Devin Haney afirma cuál es su pronóstico para el combate Canelo vs Crawford: “Es una buena pelea para el boxeo”