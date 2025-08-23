José, Édgar y Juan: tres adolescentes secuestrados en Querétaro fueron asesinados en Edomex

Encuentran tres cuerpos en camino al municipio de Polotitlán, Edomex (Especial)

La madrugada del 22 de agosto de 2025, tres jóvenes originarios de San Juan del Río, Querétaro, fueron encontrados sin vida y con marcados signos de violencia en un tramo de acceso al municipio de Polotitlán, en el Estado de México.

Medios locales informaron que fueron identificados por sus familiares y que se tratan de Juan José Mendoza Pérez, ex alumno del CECyTE Paso de Mata y José Michell Reséndiz Estrella, alumno de la misma institución.

Asimismo se identificó como Edgar L. el otro joven y se comentó era alumno del COBAQ en San Juan del Río.

Los tres jóvenes tenían entre 16 y 17 años de edad.

señaló que dos de las víctimas eran menores de edad, ya que uno tenía 17 años y era estudiante del Colegio de Bachilleres de Querétaro de San Juan del Río. Mientras el segundo, tenía 16 años y era estudiante de CECYTEC, en la comunidad de Paso de Mata.

Mientras, Noticiero del Mezquital señala que las víctimas respondían a los nombres de José Michelle, Édgar Leonel y Juan José y sus cuerpos, tirados entre matorrales de la comunidad de Taxhe, a la altura del kilómetro 123 de la carretera Atlacomulco-Palmillas.

El hallazgo alarmó a pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras notar la presencia de los cuerpos en una área rural, aislada y con poca vigilancia.

Al arribo, agentes de la policía municipal y servicios periciales retomaron las diligencias correspondientes, levantaron evidencia y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Cuerpos presentaban signos de tortura

Polotitlán ejecutados Edomex (@malavidaqro/X)

Fuentes oficiales indican que los cuerpos presentaban señales de violencia física, sin que hasta ahora se confirme si hubo lesiones producidas por un balazo o si se trata de lesiones por otro tipo de agresión.

La Fiscalía General del Estado de México ya abrió carpeta de investigación para esclarecer el caso, así como el posible vínculo con una desaparición previa ocurrida en días anteriores en comunidades cercanas.

La comunidad de San Juan del Río ha reaccionado con inquietud ante el hecho, pues se trata de un territorio que, si bien suele transitar comunidades rurales, no había registrado incidentes de esta magnitud en fechas recientes.

Polotitlán Edomex jóvenes asesinados (Al Momento Noticias/FB)

Sin embargo, se pidió tomar cartas en el asunto y fortalecer la presencia policial en estos caminos rurales, ya que son usados por grupos criminales para dejar los cuerpos de sus víctimas.

Por su parte, autoridades locales trabajan en coordinación con el gobierno del Estado de México para agilizar las investigaciones y ofrecer a las familias afectadas información puntual sobre el estatus de las víctimas y la posible causa de muerte.

Este hallazgo, que sacude a ambas comunidades, pone en evidencia la urgencia de reforzar estrategias de prevención, vigilancia y justicia en zonas vulnerables donde transitan personas originarias de San Juan del Río.