El periodista Huemanzin Iyolocuauhtli muere a los 51 años, colegas y amigos recuerdan su legado

Cientos de personas han lamentado la muerte del periodista (Huemanzin Rodríguez)

Hoy, 21 de agosto de 2025, se dio a conocer la muerte del periodista cultural Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez a través de su cuenta de Facebook.

El mensaje, acompañado de la imágen que se muestra en la portada de esta nota, es un poema de Fernando Pessoa.

¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa!

¡Tan joven muere ante los dioses cuanto

muere! ¡Todo es tan poco!

Nada se sabe, todo se imagina.

Circúndate de rosas, ama, bebe,

y calla. El resto es nada.

El fotógrafo solía compartir videos e imágenes de paisajes de Noruega, lugar donde vivía (Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez)

El post ha reunido casi 300 comentarios en los que se le despide con cariño, se le agradece por su generosidad y se reconoce su destacada trayectoria.

“Hasta siempre querido Hueman, dejaste un legado muy grande... Tan triste que una vida tan llena tuvo que terminar así de pronto... agradecemos su labor y sencillez, su trabajo tan poderoso y ejemplar”, son algunas de las palabras que sus amigos y compañeros dedican a lo que fue su vida.

Nacido el 6 de marzo de 1974, Huemanzin trabajó como presentador en televisión cultural desde los nueve años, según relata su perfil de Linkedin.

Canal 22 ya emitió un comunicado lamentando la muerte del periodista (Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez)

“He viajado por todo México, mi país, en varias ocasiones para conocer los asentamientos arqueológicos, las zonas turísticas, algunas culturas originarias y la actividad artística y cultural de México”, escribió en su perfil de LinkedIn, donde resumía una vida profesional dedicada al periodismo cultural.

Fue analista de contenidos en la Secretaría de Cultura, cubrió los Juegos Olímpicos de 2008 y 2014, y colaboró durante casi tres décadas con Canal 22.

Desde 2022 trabajaba como periodista freelance y productor audiovisual.

Hasta la publicación de esta nota no se ha confirmado el motivo de su deceso o algún comunicado de su familia.