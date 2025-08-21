México

El periodista Huemanzin Iyolocuauhtli muere a los 51 años, colegas y amigos recuerdan su legado

El periodista trabajó más de 40 años en el sector cultural, además de ser un apasionado en la fotografía

Por Aura Reyna

Guardar
Cientos de personas han lamentado
Cientos de personas han lamentado la muerte del periodista (Huemanzin Rodríguez)

Hoy, 21 de agosto de 2025, se dio a conocer la muerte del periodista cultural Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez a través de su cuenta de Facebook.

El mensaje, acompañado de la imágen que se muestra en la portada de esta nota, es un poema de Fernando Pessoa.

¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa!

¡Tan joven muere ante los dioses cuanto

muere! ¡Todo es tan poco!

Nada se sabe, todo se imagina.

Circúndate de rosas, ama, bebe,

y calla. El resto es nada.

El fotógrafo solía compartir videos
El fotógrafo solía compartir videos e imágenes de paisajes de Noruega, lugar donde vivía (Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez)

El post ha reunido casi 300 comentarios en los que se le despide con cariño, se le agradece por su generosidad y se reconoce su destacada trayectoria.

“Hasta siempre querido Hueman, dejaste un legado muy grande... Tan triste que una vida tan llena tuvo que terminar así de pronto... agradecemos su labor y sencillez, su trabajo tan poderoso y ejemplar”, son algunas de las palabras que sus amigos y compañeros dedican a lo que fue su vida.

Nacido el 6 de marzo de 1974, Huemanzin trabajó como presentador en televisión cultural desde los nueve años, según relata su perfil de Linkedin.

Canal 22 ya emitió un
Canal 22 ya emitió un comunicado lamentando la muerte del periodista (Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez)

He viajado por todo México, mi país, en varias ocasiones para conocer los asentamientos arqueológicos, las zonas turísticas, algunas culturas originarias y la actividad artística y cultural de México”, escribió en su perfil de LinkedIn, donde resumía una vida profesional dedicada al periodismo cultural.

Fue analista de contenidos en la Secretaría de Cultura, cubrió los Juegos Olímpicos de 2008 y 2014, y colaboró durante casi tres décadas con Canal 22.

Desde 2022 trabajaba como periodista freelance y productor audiovisual.

Hasta la publicación de esta nota no se ha confirmado el motivo de su deceso o algún comunicado de su familia.

Temas Relacionados

Huemanzin IyolocuauhtliPeriodismo culturalCanal 22mexico-noticias

Más Noticias

Cuidado con los “regalos falsos”: Policía Cibernética emite advertencia

El 50% de estos fraudes tiene su origen en redes sociales populares

Cuidado con los “regalos falsos”:

The Warning lleva su primer concierto en vivo al cine con fans y alfombra roja en CDMX

Las artistas continúan rompiendo paradigmas con esta proyección, pero ya buscan conquistar otro importante recinto en la capital mexicana

The Warning lleva su primer

Influencer se vuelve viral al hacer revelación de sexo de bebé al estilo Harry Potter con caldero humeante

El ingenioso evento incluyó referencias a las casas de Hogwarts, carteles mágicos y un final que encantó a los fans

Influencer se vuelve viral al

Guardia Nacional y AEI detiene a mujer de 74 años por posesión de 115 envoltorios de droga

Operación conjunta de fuerzas estatales y federales permitió la captura de una adulta mayor en posesión de varios paquetes de droga tras un cateo autorizado por un juez

Guardia Nacional y AEI detiene

Hallan restos óseos en Valparaíso tras búsqueda coordinada entre colectivos familiares y autoridades

En el primer semestre de 2025 la entidad registró 275 casos de personas desaparecidas

Hallan restos óseos en Valparaíso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Guerrero mantiene recompensa

Fiscalía de Guerrero mantiene recompensa de 250 mil pesos por tres homicidas ligados al CJNG

Reportan investigación de la FGR a custodios y funcionarios por fuga de Zhi Dong Zhang, traficante del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Fuerzas de seguridad enfrentan narcoguerra del Cártel de Sinaloa con déficit de más de 2 mil policías, según CESP

Muere Alexis N tras presunta persecución con militares en Baja California: “Le dieron dos o tres balazos por la espalda”

Papel del Cártel Nuevo Imperio en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz se fortalece a tres meses del crimen: Óscar Balderas

ENTRETENIMIENTO

The Warning lleva su primer

The Warning lleva su primer concierto en vivo al cine con fans y alfombra roja en CDMX

Ventaneando respalda a Julio César Chávez padre tras prisión preventiva a su hijo: “Nadie aprende a ser papá”

Dalílah Polanco tira la toalla en La Casa de los Famosos México 3 y causa revuelo con dura declaración: “Ya basta, no soy un mueble”

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

Bellakath rompe las redes con polémico video bailando ‘La Reina del Reguetón Mexicano’: “Nuestra Nicki Minaj”

DEPORTES

Fans del América se unen

Fans del América se unen y buscan salvar a El Abelito de La Casa de los Famosos México 3; conoce el por qué

Nuevo fracaso de la Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que un equipo mexicano ganó la Leagues Cup?

Volador Jr. reconoce el reto físico para volver a ganar el Grand Prix Internacional 2025 por cuarta vez

JJ Macías reconoce estar ilusionado por llegar a Pumas: “Lloré cuando me hablaron”

Fanáticos mexicanos reviven riña en el Corregidora de Querétaro tras videos virales de violencia en Argentina