Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Un sismo de 4.2 de magnitud se registró en el municipio de Villaflores ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
/mexico/2025/08/20/oaxaca-registra-sismo-de-magnitud-40/
El SSN reportó un sismo de magnitud 4.2 al sureste de Villaflores, Chiapas este martes 19 de agosto.
El movimiento telúrico ocurrió la tarde de esta fecha a las 18:42 horas.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 en al Noroeste de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca.
El movimiento telúrico ocurrió a las 17:36 horas, según el organismo federal.
El Sismológico Nacional, registró varios sismos en diferentes regiones de México durante la madrugada y primeras horas del día.
La mayoría de los temblores tuvieron una magnitud de entre 2.0 y 4.0 grados, lo que se considera baja o moderada intensidad. El sismo más fuerte ocurrió a las 00:08 horas, con una magnitud de 4.0, a 152 km al suroeste de Tonalá, en Chiapas, y a una profundidad de 17 km. Otro evento destacado fue de magnitud 3.9 y tuvo lugar cerca de Acapulco, Guerrero.
Además de Chiapas y Guerrero, se reportaron sismos en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Baja California y Baja California Sur. En la zona de Peribán, Michoacán, se detectaron varios movimientos pequeños, con magnitudes que no superaron los 2.8 grados.
Las profundidades de los sismos variaron entre 3 km y 128 km, lo que significa que algunos fueron bastante superficiales y otros ocurrieron más profundo bajo la corteza terrestre. Ninguno de estos movimientos provocó daños graves o afectaciones a la población, de acuerdo con los reportes oficiales.
México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.