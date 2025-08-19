México

Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Por Omar Martínez ,Marco RuizyCinthia Salvador

En pocas líneas:

02:28 hsHoy

Temblor hoy: se registra sismo de 4.2 de magnitud en Villaflores, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Por Infobae Noticias

La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Villaflores. (Infobae)

Un sismo de 4.2 de magnitud se registró en el municipio de Villaflores ubicado en Chiapas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

02:28 hsHoy

01:32 hsHoy

Sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

El SSN reportó un sismo de magnitud 4.2 al sureste de Villaflores, Chiapas este martes 19 de agosto.

El movimiento telúrico ocurrió la tarde de esta fecha a las 18:42 horas.

00:20 hsHoy

Sismo de 4.0 de magnitud en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 en al Noroeste de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca.

El movimiento telúrico ocurrió a las 17:36 horas, según el organismo federal.

Sismo al Noroeste de Unión
Sismo al Noroeste de Unión Hidalgo, Oaxaca. Foto: X / @SSN.
15:28 hsAyer

El Reporte matutino de sismicidad del 19 de agosto de 2025

El Sismológico Nacional, registró varios sismos en diferentes regiones de México durante la madrugada y primeras horas del día.

La mayoría de los temblores tuvieron una magnitud de entre 2.0 y 4.0 grados, lo que se considera baja o moderada intensidad. El sismo más fuerte ocurrió a las 00:08 horas, con una magnitud de 4.0, a 152 km al suroeste de Tonalá, en Chiapas, y a una profundidad de 17 km. Otro evento destacado fue de magnitud 3.9 y tuvo lugar cerca de Acapulco, Guerrero.

Además de Chiapas y Guerrero, se reportaron sismos en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Baja California y Baja California Sur. En la zona de Peribán, Michoacán, se detectaron varios movimientos pequeños, con magnitudes que no superaron los 2.8 grados.

Las profundidades de los sismos variaron entre 3 km y 128 km, lo que significa que algunos fueron bastante superficiales y otros ocurrieron más profundo bajo la corteza terrestre. Ninguno de estos movimientos provocó daños graves o afectaciones a la población, de acuerdo con los reportes oficiales.

10:45 hsAyer

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

