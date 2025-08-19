Temblor hoy en México: sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Un sismo de 4.2 de magnitud se registró en el municipio de Villaflores ubicado en Chiapas , según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) .

El movimiento telúrico ocurrió la tarde de esta fecha a las 18:42 horas.

El SSN reportó un sismo de magnitud 4.2 al sureste de Villaflores, Chiapas este martes 19 de agosto.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 en al Noroeste de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca.

15:28 hs

El Reporte matutino de sismicidad del 19 de agosto de 2025

El Sismológico Nacional, registró varios sismos en diferentes regiones de México durante la madrugada y primeras horas del día.

La mayoría de los temblores tuvieron una magnitud de entre 2.0 y 4.0 grados, lo que se considera baja o moderada intensidad. El sismo más fuerte ocurrió a las 00:08 horas, con una magnitud de 4.0, a 152 km al suroeste de Tonalá, en Chiapas, y a una profundidad de 17 km. Otro evento destacado fue de magnitud 3.9 y tuvo lugar cerca de Acapulco, Guerrero.

Además de Chiapas y Guerrero, se reportaron sismos en Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Baja California y Baja California Sur. En la zona de Peribán, Michoacán, se detectaron varios movimientos pequeños, con magnitudes que no superaron los 2.8 grados.