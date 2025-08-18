‘La Mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy lunes 18 de agosto | En vivo

Disminución se pobreza se refleja en la vivienda

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, destacó que la disminución de la pobreza en México también se manifiesta en el ámbito habitacional. Desde 2018, cerca de 5.8 millones de personas han superado el rezago en vivienda, mientras que la inversión en unidades nuevas rebasó la meta inicial de mil millones de pesos. Actualmente, se contabilizan 42 mil 825 viviendas aprobadas y suscritas mediante la Conavi y 120 mil 464 a través del Infonavit, lo que suma 163 mil 289. Además, a partir de este año se prevé iniciar la construcción de 395 mil nuevas viviendas. En el rubro de mejoramiento habitacional, la meta sexenal asciende a 1 millón 800 mil apoyos y créditos; para 2025 el objetivo es de 370 mil, con un avance registrado de 263 mil 462 acciones, equivalente al 71 por ciento.