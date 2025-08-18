La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ya hay finalistas para el líder de la semana

00:31 hs

Estos son los finalistas para ser el líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2025

La tarde de este lunes 18 de agosto se llevaron a cabo las pruebas en grupos para saber quiénes son los finalistas para el concurso de la noche y conocer al líder de la semana.

El habitante que resulte ganador en el reto de la noche se convertirá en el líder y no podrá ser nominado. De igual manera, si sobrevive al robo de salvación el viernes 22 de agosto, podrá salvar a un integrante que esté en la placa de eliminación.

Los finalistas son: Aaron Mercury, Facundo y Dalílah Polanco.