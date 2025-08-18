México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 18 de agosto: ya hay finalistas para el líder de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

Por Omar Martínez

En pocas líneas:

00:31 hsHoy

Estos son los finalistas para ser el líder de la semana en La Casa de los Famosos México 2025

La tarde de este lunes 18 de agosto se llevaron a cabo las pruebas en grupos para saber quiénes son los finalistas para el concurso de la noche y conocer al líder de la semana.

El habitante que resulte ganador en el reto de la noche se convertirá en el líder y no podrá ser nominado. De igual manera, si sobrevive al robo de salvación el viernes 22 de agosto, podrá salvar a un integrante que esté en la placa de eliminación.

Los finalistas son: Aaron Mercury, Facundo y Dalílah Polanco.

Son dos concursantes de cuarto Día y uno de Noche.

23:20 hsAyer

Cuarto Día se queda sin un integrante

Luego de la salida de Olivia Collins y Adrián Di Monte, quienes pertenecían al cuarto Noche, la habitación Día se encontraba con todos sus integrantes, pero ya no fue así.

El pasado domingo 17 de agosto, cuarto Día perdió a una integrante. Se trata de la actriz Ninel Conde, quien dejó la casa tras ser nominada con Alexis Ayala, Mar Contreras, El Guana y Facundo.

22:02 hsAyer

Hoy lunes 18 de agosto es la prueba de líder

Este lunes 18 de agosto es la prueba de líder como cada semana. En la noche se sabrá cuál de los habitantes tendrá inmunidad toda la semana.

21:02 hsAyer

El cuarto día sigue asimilando la salida de Ninel Conde

El ambiente en la casa está divido, luego de la salida de la actriz y cantante Ninel Conde, por lo que sus compañeros de cuarto Día, siguen asimilando la expulsión de la artista.

Ninel Conde fue la tercera
Ninel Conde fue la tercera expulsada de la noche del pasado domingo 17 de agosto de La Casa de los Famosos México. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos México 2025VixEn Vivo24/7Televisamexico-entretenimiento

