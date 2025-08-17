Temblor hoy en México: Se registra sismo de 4.0 en Salina Cruz, Oaxaca

El SSN alertó por un sismo de magnitud 4.0 ocurrido a las 00:36 horas de este domingo a 123 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.
Información en desarrollo...
Se percibe un sismo de magnitud 4.2 a 112 km al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
/mexico/2025/08/17/sismo-de-42-de-magnitud-se-registra-en-michoacan/
Se registra sismo de 4.1 a 10 km al noreste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca a las 00:15 horas.
/mexico/2025/08/17/temblor-en-oaxaca-se-registra-sismo-de-42-en-juchitan-de-zaragoza/
México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.
En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.