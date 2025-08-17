México

Temblor hoy en México: Se registra sismo de 4.0 en Salina Cruz, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

<br>

Se percibe sismo de 4.0 en Salina Cruz Oaxaca

El SSN alertó por un sismo de magnitud 4.0 ocurrido a las 00:36 horas de este domingo a 123 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

Sismo en Salina Cruz, Oaxaca
Sismo en Salina Cruz, Oaxaca | X / @SSN

Información en desarrollo...

Sismo de 4.2 alerta a Michoacán

Se percibe un sismo de magnitud 4.2 a 112 km al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Temblor reportado en Michoacán. (SSN)
Se registra sismo de 4.2 en Juchitán, Oaxaca

Se registra sismo de 4.1 a 10 km al noreste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca a las 00:15 horas.

Sismo en Juchitán de Zaragoza.
Sismo en Juchitán de Zaragoza. | X / @SSN

En pocas líneas:

06:14 hsHoy

¿Por qué tiembla en México y cómo se debe de actuar?

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

