Temblor hoy en México: Se registra sismo de 4.0 en Salina Cruz, Oaxaca

Se percibe sismo de 4.0 en Salina Cruz Oaxaca

El SSN alertó por un sismo de magnitud 4.0 ocurrido a las 00:36 horas de este domingo a 123 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca.

Sismo en Salina Cruz, Oaxaca | X / @SSN

Información en desarrollo...

Sismo de 4.2 alerta a Michoacán

Se percibe un sismo de magnitud 4.2 a 112 km al suroeste de Ciudad Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Temblor reportado en Michoacán. (SSN)

/mexico/2025/08/17/sismo-de-42-de-magnitud-se-registra-en-michoacan/

Se registra sismo de 4.2 en Juchitán, Oaxaca

Se registra sismo de 4.1 a 10 km al noreste de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca a las 00:15 horas.

Sismo en Juchitán de Zaragoza. | X / @SSN

/mexico/2025/08/17/temblor-en-oaxaca-se-registra-sismo-de-42-en-juchitan-de-zaragoza/