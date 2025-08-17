México

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Chispazo de este 16 de agosto

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los sorteos de Chispazo han llegado a su fin y los resultados ganadores han sido revelados, dejando a su paso miles de pesos en premios. Estos son los números de la fortuna de este sábado 16 de agosto, dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Resultado ganador: 07, 10, 11, 12, 14Ganadores: 32,144Dinero entregado: $824,087.17 pesos

Chispazo Clásico

Número ganador: 14, 18, 19, 21, 23Ganadores: 46,465Dinero entregado: $1,210,882.50 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo (Lotería Nacional)

Para jugar Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema elegirá para ti los números al azar.

Una urna sacará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números tendrán que coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Ciudad de México: conoce el pronóstico del clima de este domingo 17 de agosto

Durante la semana la capital del país y el Valle de México registraron caída de chubascos y fuertes vientos

Ciudad de México: conoce el

Como utilizar el vinagre de manzana para disminuir el frizz en el cabello y dar brillo

Es uno de los productos con los que se puede crear una mascarilla casera para mejorar la apariencia del pelo

Como utilizar el vinagre de

Alien: Earth arrasa en su semana de estreno y lidera ranking de lo más visto en Disney+ México

Desde su estreno en el pasado 12 de agosto, la primera serie de la franquicia Alien se ha mantenido como la más vista de al plataforma de Disney

Alien: Earth arrasa en su

Previsión del clima en Culiacán Rosales para antes de salir de casa este 17 de agosto

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Previsión del clima en Culiacán

Previsión meteorológica del clima en Bahía de Banderas para este 17 de agosto

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Previsión meteorológica del clima en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato del influencer Camilo

Reportan asesinato del influencer Camilo Ochoa en Morelos: fue señalado en volantes por nexos con Los Chapitos

Cuáles son los cárteles con los que tendrían vínculos los 11 narcopolíticos revelados por periodistas

Rescatan a niña que fue secuestrada tras ser encargada por su madre para ir a trabajar en Edomex: hay dos detenidos

Gabinete de Seguridad niega que hijo y pareja de Manuel Bartlett estén en lista de personas bloqueadas por la UIF

Quién es Isadora Lagos: el perfil criminal de Miss Guerrero detenida con armas exclusivas del Ejército

ENTRETENIMIENTO

Alien: Earth arrasa en su

Alien: Earth arrasa en su semana de estreno y lidera ranking de lo más visto en Disney+ México

Los podcasts más populares hoy en Spotify México

“Yo no aventé el primer golpe”: Gala Montes asegura que Adrián Marcelo es el mentor de Alana Flores

Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Abelito gana una prueba por primera vez la tarde de hoy 16 de agosto

DEPORTES

Alana Flores vs Gala Montes:

Alana Flores vs Gala Montes: cuál es la diferencia de peso antes de su pelea en Palacio de los Deportes

Juárez sorprende y le quita los 3 puntos a Chivas en el estadio Akron

“La ching* de tu vida te voy a dar”: El último mensaje de Alana Flores previo a su pelea contra Gala Montes

Triplemanía 33 EN VIVO: Los resultados del magno evento de la Triple A

Las gemelas Cueva hacen historia consiguen oro en Panamericanos junios con solo 14 años