México

Congreso de CDMX reforma para prevenir violencia de género en escuelas

El dictamen aprobado responde a la crisis social de violencia de género, integrando a familiares en la prevención y atención de agresiones dentro del ámbito escolar

Por Merary Nuñez

Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

El Congreso de la Ciudad de México avanza con una reforma que fortalece la participación de madres y padres para prevenir la violencia de género en los centros educativos, luego de la aprobación en comisiones del dictamen que modifica la Ley General de Educación.

La propuesta fue presentada por la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación con enfoque en el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito escolar.

La iniciativa, defendida por la diputada Patricia Urriza Arellano, reconoce que México vive una de las crisis sociales más graves relacionada con la violencia de género, la cual afecta a mujeres de todas las edades y condiciones.

En el recinto legislativo, Urriza Arellano indicó que el problema afecta a mujeres de todas las edades, sin distinción de clase social, preferencia política o religión, y sus efectos resultan dañinos y duraderos. “El problema definitivamente no puede ser ajeno a este Congreso”, declaró.

Durante la discusión, la diputada enfatizó que el problema deja marcas profundas y requiere acciones coordinadas entre escuelas y familias para romper ciclos de agresión.

Reforma promueve sensibilización y corresponsabilidad

EFE/Rodrigo Sura
EFE/Rodrigo Sura

El dictamen incorpora cambios al artículo 30 y suma la fracción 4 bis al artículo 130 de la Ley General de Educación, y responde a la demanda por entornos escolares más seguros para niñas, adolescentes y mujeres.

Además de reforzar los contenidos educativos con valores de respeto e inclusión, la reforma propone que las asociaciones de padres y madres de familia colaboren activamente con docentes y autoridades en la prevención, sensibilización y respuesta ante situaciones de agresión y discriminación en espacios escolares.

En palabras de Urriza Arellano: “La educación en las nuevas generaciones es un trabajo conjunto. No podemos separar la formación que recibimos en casa de la formación en las escuelas”.

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación sostuvo que docentes y familias comparten la corresponsabilidad de construir entornos escolares seguros que permitan a niñas, niños y adolescentes aprender y convivir libres de violencia de género.

Durante la sesión, la diputada Urriza Arellano citó un caso de discriminación hacia una mujer trans en espacios públicos, el caso fue que autoridades capitalinas, le negaron el acceso al vagón exclusivo en el Metro de la Ciudad de México.

La funcionaria recordó que la defensa de los derechos debe ser constante. “Los derechos no están adquiridos para siempre y tenemos que seguir defendiéndolos hacia el futuro”, señaló la legisladora.

