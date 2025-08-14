México

Oasis inaugura fan store oficial en Ciudad de México con mercancía exclusiva: cuándo y dónde encontrarla

La legendaria banda británica causó sensación en sus seguidores mexicanos luego de que anunciaran fechas en nuestro país tras una serie de riñas entre sus integrantes

Por Mariana Campos

Guardar
Los hermanos Gallagher atravesaron por
Los hermanos Gallagher atravesaron por varios problemas para consensuar su esperada reunión. (Zak Hussein/Europa Press)

La llegada de Oasis a la Ciudad de México en 2025 no solo marca el regreso de la banda británica a los escenarios nacionales tras casi dos décadas, también consolida a la capital mexicana como uno de los epicentros mundiales para el fandom del grupo. La apertura de la primera fan store oficial en el país, ofrecerá artículos de edición limitada y coleccionables, coincidiendo con la esperada gira Oasis Live ‘25.

La tienda, ubicada en Plaza Carso, abrirá sus puertas del 25 de agosto al 13 de septiembre, periodo en el que el público podrá acceder a mercancía única y colaboraciones exclusivas. El espacio se encuentra en Calle Lago Zurich 245, colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Este spot funcionará diariamente de 10:00 a 20:00 horas, con posibilidad de cierre anticipado si se agotan los productos, ya que gran parte del catálogo corresponde a ediciones especiales pensadas para el mercado mexicano. El último día de apertura será el 13 de septiembre, fecha que coincide con el segundo concierto de la agrupación británica en el Estadio GNP.

Es importante que tengas en cuenta que tu asistencia requerirá registro previo en el sitio web oficial de Oasis, donde los aficionados deberán elegir fecha y horario para su ingreso. Además, los organizadores recomiendan “no llevar mochilas grandes ni bolsas voluminosas para evitar contratiempos al ingresar”, una medida logística que busca agilizar la experiencia de los visitantes y preservar la seguridad dentro de la fan store.

El retorno de la banda
El retorno de la banda a los escenarios generó gran expectativa en los fans del rock británico. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

¿Qué podrás encontrar?

El catálogo incluye playeras con logos y portadas clásicas, sudaderas, chamarras, bucket hats, ropa para bebé y una colaboración especial con Adidas que contempla sudaderas y pants. Para los coleccionistas musicales, la oferta abarca vinilos, CDs y box sets de edición limitada, mientras que en la sección de accesorios figuran tazas, tote bags, pines, llaveros, calcetines, posters, mantas y vasijas cerveceras, así como mochilas y decoraciones impresas digitalmente.

La apertura de la tienda oficial se suma a la gira internacional de la banda, que este año también abrirá fan stores temporales en Toronto, Chicago, Nueva York y Los Ángeles. La tienda de Plaza Carso estará activa durante poco menos de tres semanas, periodo que abarca tanto la espera previa como el clímax de la gira mexicana. Los conciertos, programados para el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP, han despertado un interés sin precedentes.

La mercancía es directamente de
La mercancía es directamente de su stock oficial y algunas colaboraciones. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Oasis y el posible set list en México

El reencuentro de Oasis en 2025 marcó un hito para la escena musical internacional tras dieciséis años de separación de los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes volvieron a compartir escenario en la gira Oasis Live’ 25. El tour inició en Cardiff, Gales, con un concierto ante más de 75.000 asistentes y despertó gran expectación en México, donde la banda tiene agendadas dos fechas en el Estadio GNP Seguros.

La trayectoria de la banda incluye siete álbumes de estudio y discos emblemáticos como “Definitely Maybe” (1994) y “Be Here Now” (1997), considerados piezas clave en la historia del rock británico. La banda atravesó varias crisis internas a lo largo de los años, lo que finalmente llevó a su disolución en 2009, cuando Noel Gallagher decidió abandonar el grupo.

El regreso para la gira Oasis Live’ 25 no solo representa el reencuentro de un grupo influyente, sino que también reafirma a la Ciudad de México como uno de los principales destinos para artistas internacionales. El setlist que la banda británica presentó en Cardiff, y que probablemente repetirá en México, incluye piezas como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova”, “Morning Glory”, “Live Forever” y “Rock ‘n’ Roll Star”, además de otras canciones como “Hello”, “Acquiesce” y un bloque acústico con temas como “Talk Tonight” y “Little by Little”. Aunque el repertorio puede variar, la expectativa por ver a Oasis en vivo tras tantos años sigue en aumento entre sus seguidores mexicanos.

Temas Relacionados

OasisOasis Live' 25tienda oficialPlaza Carsomexico-entretenimiento

Más Noticias

Citlalli Hernández respalda el ‘Compromiso de Tlatelolco’ en XVI Conferencia Regional Sobre las Mujeres: en esto consiste

La secretaria de las Mujeres consideró que el documento ayudará a tener una sociedad más justa e igualitaria

Citlalli Hernández respalda el ‘Compromiso

Popocatépetl registró 54 exhalaciones este 14 de agosto

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 54 exhalaciones este

Las 5 declaraciones más impactantes de Christian Nodal durante su entrevista con Adela Micha

El cantante habló abiertamente sobre su vida personal y profesional, dejando a sus seguidores impactados

Las 5 declaraciones más impactantes

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: aseguran que Mar tiene un celular

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 del reality show tras la tercera gala de nominación

La Casa de los Famosos

“¡Antidoping negativo!“: Jacobo Rodríguez presume prueba tras agredir a periodista en Piedras Negras | Video

El funcionario municipal dijo que se realizó el examen para detectar drogas porque “no permitirá que se dañe su prestigio y el de su gobierno”

“¡Antidoping negativo!“: Jacobo Rodríguez presume
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Flaquito” y “El Chavo

“El Flaquito” y “El Chavo Félix”, líderes de cárteles, comparecen en Corte de San Diego por narcotráfico

Departamento del Tesoro de EEUU sanciona a Cárteles Unidos y Los Viagras por narcotráfico, terrorismo y extorsión en Michoacán

Líderes de alto rango de Cárteles Unidos ya están en la mira de EEUU: estas son las millonarias recompensas

Cae en CDMX “El Chaparro”, presunto líder de célula “H1A1″ perteneciente a La Nueva Familia Michoacana

Quién es la joya de la corona del CJNG en las mega entregas de 2025: de los lujos en prisión a la corte en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Las 5 declaraciones más impactantes

Las 5 declaraciones más impactantes de Christian Nodal durante su entrevista con Adela Micha

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 14 de agosto: aseguran que Mar tiene un celular

Adrián Di Monte revela de qué se arrepiente de su experiencia en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

Supernova Strickers: Cuándo y dónde ver los combates del evento estelarizado por Gala Montes y Alana Flores

¿Por unas arracadas? Critican a Ángela Aguilar por costoso meet & greet para su gira en Estados Unidos

DEPORTES

Supernova Strickers: Cuándo y dónde

Supernova Strickers: Cuándo y dónde ver los combates del evento estelarizado por Gala Montes y Alana Flores

Tigres vs América: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 5 del Apertura 2025?

Ricardo Peláez critica la trayectoria de JJ Macías y su posible llegada a Pumas: “Se cree más de lo que es”

Jesús Dueñas exhibe falsificación de contrato por parte de Juárez FC, recibirá millonaria indemnización

Alana Flores calla a Faitelson en vivo después de compararla con ‘Canelo’ Álvarez: “Cómo te encanta hablar de otros por hablar”