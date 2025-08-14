Oasis inaugura fan store oficial en Ciudad de México con mercancía exclusiva: cuándo y dónde encontrarla

Los hermanos Gallagher atravesaron por varios problemas para consensuar su esperada reunión. (Zak Hussein/Europa Press)

La llegada de Oasis a la Ciudad de México en 2025 no solo marca el regreso de la banda británica a los escenarios nacionales tras casi dos décadas, también consolida a la capital mexicana como uno de los epicentros mundiales para el fandom del grupo. La apertura de la primera fan store oficial en el país, ofrecerá artículos de edición limitada y coleccionables, coincidiendo con la esperada gira Oasis Live ‘25.

La tienda, ubicada en Plaza Carso, abrirá sus puertas del 25 de agosto al 13 de septiembre, periodo en el que el público podrá acceder a mercancía única y colaboraciones exclusivas. El espacio se encuentra en Calle Lago Zurich 245, colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Este spot funcionará diariamente de 10:00 a 20:00 horas, con posibilidad de cierre anticipado si se agotan los productos, ya que gran parte del catálogo corresponde a ediciones especiales pensadas para el mercado mexicano. El último día de apertura será el 13 de septiembre, fecha que coincide con el segundo concierto de la agrupación británica en el Estadio GNP.

Es importante que tengas en cuenta que tu asistencia requerirá registro previo en el sitio web oficial de Oasis, donde los aficionados deberán elegir fecha y horario para su ingreso. Además, los organizadores recomiendan “no llevar mochilas grandes ni bolsas voluminosas para evitar contratiempos al ingresar”, una medida logística que busca agilizar la experiencia de los visitantes y preservar la seguridad dentro de la fan store.

El retorno de la banda a los escenarios generó gran expectativa en los fans del rock británico. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

¿Qué podrás encontrar?

El catálogo incluye playeras con logos y portadas clásicas, sudaderas, chamarras, bucket hats, ropa para bebé y una colaboración especial con Adidas que contempla sudaderas y pants. Para los coleccionistas musicales, la oferta abarca vinilos, CDs y box sets de edición limitada, mientras que en la sección de accesorios figuran tazas, tote bags, pines, llaveros, calcetines, posters, mantas y vasijas cerveceras, así como mochilas y decoraciones impresas digitalmente.

La apertura de la tienda oficial se suma a la gira internacional de la banda, que este año también abrirá fan stores temporales en Toronto, Chicago, Nueva York y Los Ángeles. La tienda de Plaza Carso estará activa durante poco menos de tres semanas, periodo que abarca tanto la espera previa como el clímax de la gira mexicana. Los conciertos, programados para el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP, han despertado un interés sin precedentes.

La mercancía es directamente de su stock oficial y algunas colaboraciones. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Oasis y el posible set list en México

El reencuentro de Oasis en 2025 marcó un hito para la escena musical internacional tras dieciséis años de separación de los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes volvieron a compartir escenario en la gira Oasis Live’ 25. El tour inició en Cardiff, Gales, con un concierto ante más de 75.000 asistentes y despertó gran expectación en México, donde la banda tiene agendadas dos fechas en el Estadio GNP Seguros.

La trayectoria de la banda incluye siete álbumes de estudio y discos emblemáticos como “Definitely Maybe” (1994) y “Be Here Now” (1997), considerados piezas clave en la historia del rock británico. La banda atravesó varias crisis internas a lo largo de los años, lo que finalmente llevó a su disolución en 2009, cuando Noel Gallagher decidió abandonar el grupo.

El regreso para la gira Oasis Live’ 25 no solo representa el reencuentro de un grupo influyente, sino que también reafirma a la Ciudad de México como uno de los principales destinos para artistas internacionales. El setlist que la banda británica presentó en Cardiff, y que probablemente repetirá en México, incluye piezas como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova”, “Morning Glory”, “Live Forever” y “Rock ‘n’ Roll Star”, además de otras canciones como “Hello”, “Acquiesce” y un bloque acústico con temas como “Talk Tonight” y “Little by Little”. Aunque el repertorio puede variar, la expectativa por ver a Oasis en vivo tras tantos años sigue en aumento entre sus seguidores mexicanos.