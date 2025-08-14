Línea 1 del Metro CDMX: avanza la obra en el tramo Juanacatlán - Observatorio para energizar estaciones y reabrirlas

El director del STC Metro compartió los últimos avances en el tramo Juanacatlán - Observatorio de la Línea 1 Crédito: X/ @AdrianRubalcava

El gobierno de la Ciudad de México sigue con la remodelación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), a tres años y un mes de haber iniciado las obras, la ruta opera de manera parcial, pues tres estaciones siguen sin dar servicio debido a que aún están incompletas.

Recientemente, Adrián Rubalcava, director general del STC, compartió los últimos avances que se tienen en la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX. Los trabajos se concentran en el tramo Juanacatlán - Observatorio, el cual conforma la última fase del proyecto que inició Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno.

De acuerdo con Adrián Rubalcava, el pasado 11 de agosto iniciaron con una fase importante para la rehabilitación de las últimas estaciones, pues bajo las instrucciones de Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, aceleraron las maniobras para concluir lo más pronto este último tramo.

Así lucen los avances en la Línea 1 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

Así avanza la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX en su última fase

Por medio de redes sociales, el director del STC Metro compartió un video en el que mostró cómo los técnicos ya están trabajando en la terminal Observatorio, la cual conectará con el Tren Interurbano México - Toluca y con la ampliación de la Línea 12.

Actualmente, el personal de ingenieros empezaron a energizar estas últimas estaciones, es decir que empezarán con las pruebas y verificación de las instalaciones para constatar el correcto funcionamiento de las nuevas instalaciones eléctricas de las nuevas vías.

Además resaltó la importancia de apresurar estos últimos trabajos ya que se encuentran a marchas forzadas a petición de la mandataria capitalina.

Así luce los avances de la remodelación de la Línea 1 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

"El día de hoy estamos iniciando los trabajos para energizar el tramo pendiente de línea 1. Esto marca un gran avance en la obra, esperando tener pronto muy buenas noticias. La jefa de gobierno @ClaraBrugadaM nos ha instruido trabajar a marchas forzadas para pronto darles mejores resultados en todos los rubros", publicó Adrián Rubalcava.

¿Por qué han retrasado la reapertura de toda la Línea 1 del Metro CDMX?

El gobierno capitalino no ha anunciado oficialmente cuándo concluirán las obras en la línea rosa. Clara Brugada advirtió que trabajan para finalizar lo más pronto posible. En una reciente conferencia de prensa, detalló que mantiene reuniones constantes con el personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para supervisar el avance de los trabajos y ajustar la planeación conforme a los desafíos que han surgido.

Así luce la terminal Observatorio del Tren Interurbano México - Toluca (Cortesía X/ @SntVTC)

Las obras se han retrasado debido a que dependen de la conclusión de los trabajos del Tren El Insurgente, la mandataria precisó que esperan que a finales de 2025 puedan reabrir toda la Línea 1 del Metro CDMX.