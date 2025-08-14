México

Línea 1 del Metro CDMX: avanza la obra en el tramo Juanacatlán - Observatorio para energizar estaciones y reabrirlas

Son tres estaciones las que aún no ofrecen servicio, los trenes circulan de Pantitlán a Chapultepec

Por Luz Coello

Guardar
El director del STC Metro compartió los últimos avances en el tramo Juanacatlán - Observatorio de la Línea 1 Crédito: X/ @AdrianRubalcava

El gobierno de la Ciudad de México sigue con la remodelación de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), a tres años y un mes de haber iniciado las obras, la ruta opera de manera parcial, pues tres estaciones siguen sin dar servicio debido a que aún están incompletas.

Recientemente, Adrián Rubalcava, director general del STC, compartió los últimos avances que se tienen en la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX. Los trabajos se concentran en el tramo Juanacatlán - Observatorio, el cual conforma la última fase del proyecto que inició Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno.

De acuerdo con Adrián Rubalcava, el pasado 11 de agosto iniciaron con una fase importante para la rehabilitación de las últimas estaciones, pues bajo las instrucciones de Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, aceleraron las maniobras para concluir lo más pronto este último tramo.

Así lucen los avances en
Así lucen los avances en la Línea 1 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

Así avanza la modernización de la Línea 1 del Metro CDMX en su última fase

Por medio de redes sociales, el director del STC Metro compartió un video en el que mostró cómo los técnicos ya están trabajando en la terminal Observatorio, la cual conectará con el Tren Interurbano México - Toluca y con la ampliación de la Línea 12.

Actualmente, el personal de ingenieros empezaron a energizar estas últimas estaciones, es decir que empezarán con las pruebas y verificación de las instalaciones para constatar el correcto funcionamiento de las nuevas instalaciones eléctricas de las nuevas vías.

Además resaltó la importancia de apresurar estos últimos trabajos ya que se encuentran a marchas forzadas a petición de la mandataria capitalina.

Así luce los avances de
Así luce los avances de la remodelación de la Línea 1 del Metro CDMX (X/ @AdrianRubalcava)

"El día de hoy estamos iniciando los trabajos para energizar el tramo pendiente de línea 1. Esto marca un gran avance en la obra, esperando tener pronto muy buenas noticias. La jefa de gobierno @ClaraBrugadaM nos ha instruido trabajar a marchas forzadas para pronto darles mejores resultados en todos los rubros", publicó Adrián Rubalcava.

¿Por qué han retrasado la reapertura de toda la Línea 1 del Metro CDMX?

El gobierno capitalino no ha anunciado oficialmente cuándo concluirán las obras en la línea rosa. Clara Brugada advirtió que trabajan para finalizar lo más pronto posible. En una reciente conferencia de prensa, detalló que mantiene reuniones constantes con el personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) para supervisar el avance de los trabajos y ajustar la planeación conforme a los desafíos que han surgido.

Así luce la terminal Observatorio
Así luce la terminal Observatorio del Tren Interurbano México - Toluca (Cortesía X/ @SntVTC)

Las obras se han retrasado debido a que dependen de la conclusión de los trabajos del Tren El Insurgente, la mandataria precisó que esperan que a finales de 2025 puedan reabrir toda la Línea 1 del Metro CDMX.

Temas Relacionados

Línea 1Metro CDMXObservatoriomexico-noticias

Más Noticias

Ante manifestaciones en la zona arqueológica de Tulum, el INAH aclara situación con Grupo Mundo Maya

Trabajadores sindicalizados denunciaron presuntos actos de “usurpación de funciones” por parte de la empresa GAFSACOMM

Ante manifestaciones en la zona

Alcalde de Piedras Negras explota contra periodista que le preguntó si se sometería a prueba de antidoping

En medio de cuestionamientos hacia su administración, Jacobo Rodríguez enfrentó a una reportera durante su conferencia de prensa

Alcalde de Piedras Negras explota

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

El mediocampista galés acelera su recuperación y podría ver minutos, tras semanas de trabajo diferenciado

¿Qué tan cerca está el

Leche dorada: cómo preparar este elixir natural que brinda propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

A esta bebida se le reconocen muchos beneficios para la salud

Leche dorada: cómo preparar este

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

La reciente charla exclusiva entre el cantante y la periodista ha generado especulaciones en redes sociales, especialmente por la falta de interacción digital y el silencio de ambos tras la publicación del material

Christian Nodal deja de seguir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen a ocho personas en

Caen a ocho personas en Quintana Roo con armas exclusivas del Ejército: buscaban controlar venta de drogas

“El Z-40” y “El Z-42” asesinaron a más de un custodio penitenciario al año mientras estaban en prisión

Servando Gómez, La Tuta, es procesado en EEUU: el jefe criminal que se encargaba del Puerto de Lázaro Cárdenas

Procesan a cuatro integrantes del Grupo Sombra vinculados al asesinato de la maestra Irma Hernández en Veracruz

“Todo el peso de la ley, caiga quien caiga”, dice Ricardo Anaya sobre excandidato del PAN acusado en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal deja de seguir

Christian Nodal deja de seguir a Adela Micha tras publicación de polémica entrevista donde habla de Cazzu

Las guerras K-pop lidera la lista de películas más populares de Netflix en México

Christian Nodal afirma que el hate que recibe Ángela Aguilar son campañas pagadas en su contra

Christian Nodal revela que él terminó a Belinda y a Cazzu: “No es placentero decirlo, pero sí”

Nodal confirma que se casó con Ángela Aguilar en Roma a menos de un mes de romper con Cazzu

DEPORTES

¿Qué tan cerca está el

¿Qué tan cerca está el debut de Aaron Ramsey con Pumas?

Canelo Álvarez revela qué hará diferente para su pelea ante Terence Crawford: “Sacaré todo de mí”

México debuta en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025: Fecha, rival y dónde ver el partido

Javier Alarcón revela cuál es su mayor preocupación en Cruz Azul tras la salida de Giakoumakis

¿Qué otras figuras destacadas han dejado Fox Sports México recientemente y cuáles podrían ser las razones?