La Mañanera de Claudia Sheinbaum hoy, jueves 14 de agosto | EN VIVO

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia de las 07:30 horas

Por Carlos Salas

15:00 hsHoy

Sheinbaum apoya la decisión del SPR al dejar a Jenaro Villamil a cargo

La presidenta anunció que las personas que no estén de acuerdo con la decisión de dejar a Jenaro Villamil a cargo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano es porque les molesta el hecho de que Jenaro haga un buen trabajo en el cargo.

14:56 hsHoy

Aumento de recaudo en la Ley de Aduanas y cambios en IMEX

De acuerdo con datos oficiales del Gobierno de México, la Ley de Aduanas reportó un ingreso de 180 mil millones de pesos en lo que va del año. Asimismo Sheinbaum mencionó que habrá cambios en la estructura interna para evitar casos de corrupción y mejorar la responsabilidad de los impuestos y la contabilidad gubernamental.

También se habló sobre IMEX, empresas que no paga IVA para que facilite la exportación. La presidenta anunció un cambio de IMEX al regular los permisos temporales y evitar que se pague el IVA por productos de exportación.

14:50 hsHoy

PAN admite su equivocación al no apoyar los planes del bienestar

La mandataria recordó que el presidente del PAN y en su momento el expresidente Vicente Fox, no estaban de acuerdo con apoyar a la población con programas sociales y preferían a una gente trabajadora mayor de edad con problemas de salud. Tras el recuerdo, la presidenta recalcó que dichos funcionarios y exfuncionarios estuvieron de acuerdo después con los programas del bienestar implementados por la 4T.

14:43 hsHoy

Programas de bienestar como derechos constitucionales y el anuncio de tres nuevos programas

Sheinbaum resaltó que los programas del bienestar están, estarán y seguirán como derechos constitucionales, lo que significa que quien quiera quitar dichos programas, debe cambiar la constitución mexicana.

Las características, apuntó la presidenta, deben beneficiar a la población y cambiar para mejorar la calidad de vida en caso de inflación monetaria.

En cuanto a los nuevos programas y modificaciones a los planes se encuentra: Pensión mujeres bienestar que va dirigida a mujeres de 63 y 64 años, cerca de 4 millones de mujeres se han inscrito; Programa de Becas para Niñas y Niños, que brinda becas a adolescentes de secundaria por medio del apoyo Rita Cetina; Sheinbaum anunció que el próximo año seguirán con niños y niñas de primaria y finalmente se mejorarán aspectos del Programa Salud Casa por Casa.

Todos los programas anteriormente mencionados, se buscará sean constitucionales.

14:40 hsHoy

Sheinbaum felicita al nuevo ministro de la corte y la apertura de la corte

La presidenta felicitó a los nuevos funcionarios y representantes del Poder Legislativo y Poder Judicial, quienes mostraron una mayor apertura hacia el pueblo mexicano, mejora de gestión en casos y sobre todo, resaltó que dichas personas fueron elegidas por el pueblo y no por políticos mexicanos.

14:31 hsHoy

Anuncio de trabajo en la Mixteca y zonas importantes de Oaxaca

Sheinbaum mencionó que sí se está trabajando en programas carreteros y la colaboración para mayor acceso al turismo, atención a las comunidades indígenas y atender la pobreza de la población en estados como Chiapas y Oaxaca.

Asimismo, la presidenta mencionó que hay avances muy importantes del plan Lázaro Cárdenas que beneficia a los estados de Michoacán, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla Guerrero, plan que mejora los caminos y la crea de nuevos puntos de acceso. También resaltó las mejoras en cuestión educativa, salud, programas integrales en apoyo a artesanos y mejoramiento de plantas de tratamiento de agua.

14:28 hsHoy

Trabajo bilateral: incautación de armas, planes de seguridad y tráfico de drogas

La mandataria apuntó que México está haciendo un trabajo excelente en cuestiones de seguridad y disminución del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sin embargo, Sheinbaum recordó que el trabajo bilateral debe ser igual, donde el presidente Donald Trump debe combatir en el país norteamericano el lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de droga y así poder disminuir la violencia en México.

14:14 hsHoy

Claudia Sheinbaum anuncia la disminución de pobreza en México, un avance histórico

De acuerdo con la mandataria, el INEGI hizo encuestas al azar a lo largo de la República Mexicana sobre el ingreso de las familias y en qué gastan las familias mexicanas y concluyeron que la pobreza a nivel nacional tuvo una disminución al 29.6%, lo que representa a 38.5 millones de mexicanos que viven en pobreza.

De acuerdo con el índice de pobreza multidimensional del INEGI, que corrobora sobre si se tiene una vivienda digna, ingresos económicos, acceso a la salud, educación y servicios sociales, la población mejoró su calidad de vida a partir del año 2020.

La situación en pobreza extrema, Sheinbaum destacó que de 9.1 millones de personas registradas en esta calidad de vida, el INEGI registró para este 2025 una reducción a 7 millones de personas, lo que equivale al 5.3% de la población mexicana.

14:10 hsHoy

Distintivo para prestadores de servicios turísticos

Por su parte, Sebastián Ramírez, destacó que el Gobierno de México comenzó el plan de reunión con comunidades ejidales, comunidades campesinas, indígenas y promovieron el distintivo de prestadores de servicios turísticos comunitarios.

Dicho distintivo es u certificado, el primero en el mundo, que reconoce a las personas, colectivos o comunidades que ofrecen productos y servicios turísticos comunitarios con enfoque de sostenibilidad y mejora continua de la calidad.

Dicho reconocimiento es otorgado solamente por la Secretaría de Turismo y es el primero que se entrega desde 2017 y el primero que entrega la 4T.

Asimismo, el Gobierno de México junto con la UNESCO, lanzaron convocatorias para verificar las experiencias turísticas y puedan obtener el certificado que califique una experiencia de calidad.

14:07 hsHoy

Turismo comunitario

Josefina Rodríguez mencionó que es gestionado por comunidades natas de las regiones con rol de liderazgo en la generación y gestión de la oferta turística de cada destino en México, impulsando la identidad cultura, gastronomía, costumbres, patrimonio biocultural, actividades productivas y modo de vida de las comunidades indígenas, afromexicanas, rurales, forestales, pesqueras, ejidales, forestales, entre muchas otras actividades de desarrollo sustentable y turismo responsable para las comunidades natas mexicanas, reservando el derecho de propiedad y el sentido de pertenencia.

