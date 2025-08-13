México

¿Se te empañan los parabrisas cuando llueve? Este truco casero puede ayudarte a evitarlo

Una técnica sencilla ayuda a mejorar la visibilidad en días húmedos

Por Gerardo Lezama

Guardar
La aplicación de espuma de
La aplicación de espuma de afeitar en el parabrisas ayuda a prevenir la condensación durante la temporada de lluvias.

La aplicación de espuma de afeitar sobre el interior del parabrisas se ha convertido en un recurso frecuente entre conductores que buscan combatir la condensación durante la temporada de lluvias.

Este método, aunque no fue ideado para el ámbito automotriz, aprovecha los compuestos presentes en la espuma para formar una película invisible que dificulta la acumulación de humedad en el vidrio.

Distribuir una pequeña cantidad con movimientos circulares, dejarla actuar brevemente y retirar el exceso con un paño seco permite que el cristal recupere su transparencia, según recomiendan quienes han probado esta técnica.

La popularidad de este truco casero responde a la necesidad de mantener la visibilidad en condiciones adversas, ya que la formación de vaho en los cristales representa un riesgo considerable al volante.

Sin embargo, los especialistas advierten que este procedimiento no reemplaza el mantenimiento regular del vehículo ni resulta adecuado para todos los tipos de parabrisas.

El truco casero de la
El truco casero de la espuma de afeitar no sustituye el mantenimiento regular ni es apto para todos los parabrisas. (istock)

En particular, no se aconseja su uso en vidrios con tratamientos especiales, polarizados o que presenten daños previos.

Además, se recomienda realizar una prueba en una esquina antes de extender la aplicación a toda la superficie y evitar el exceso de producto, ya que los residuos pueden comprometer la visión.

Frente a las soluciones caseras, el mercado ofrece alternativas diseñadas específicamente para el entorno automotriz.

Los líquidos antiempañantes, las toallitas con nanotecnología y los aerosoles para cristales automotrices proporcionan una protección más duradera y están formulados para no interferir con otros tratamientos del vidrio.

La limpieza y el buen
La limpieza y el buen estado del parabrisas reducen la formación de vaho y mejoran la visibilidad. (Imágen ilustrativa Infobae)

Estos productos suelen garantizar una mayor compatibilidad y eficacia, especialmente en vehículos modernos.

El control de la humedad dentro del habitáculo constituye otro pilar fundamental para evitar el empañamiento.

Activar el aire acondicionado, incluso en días fríos, ayuda a deshumidificar el ambiente interior. Se recomienda también desactivar la función de recirculación de aire durante la lluvia, mantener las alfombrillas secas y ventilar el automóvil con regularidad.

Como refuerzo, algunos conductores optan por colocar bolsas absorbentes de humedad en el tablero.

La limpieza y el estado del parabrisas influyen directamente en la dispersión del agua y la formación de vaho.

Preparar el vehículo antes de
Preparar el vehículo antes de la temporada de lluvias ayuda a prevenir problemas de visibilidad y seguridad. (Arirudh XD/Pexels)

Un vidrio libre de rayaduras y residuos facilita la visibilidad y reduce la probabilidad de empañamiento. Además, conviene revisar periódicamente el funcionamiento del sistema de ventilación y asegurarse de que los ductos permanezcan despejados.

La anticipación resulta clave para enfrentar la temporada de lluvias. Preparar el vehículo antes de que comiencen las precipitaciones puede evitar contratiempos y mejorar la seguridad.

Revisar el estado de los limpiaparabrisas, comprobar el correcto funcionamiento del sistema de ventilación y aplicar tratamientos antiempañantes con antelación contribuyen a mantener la visibilidad y prolongan la vida útil de los componentes del automóvil.

Temas Relacionados

LluviasParabrisasAutoTruco caseromexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuánto tiempo falta parta el próximo pago?

El programa entrega un apoyo bimestral de 3 mil pesos

Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuánto

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de agosto: marcha lenta de trenes en cinco líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Galilea Montijo se sincera sobre la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos 3: “Juré que te quedabas”

El actor se convirtió en el segundo eliminado del reality show 24/7 de Televisa

Galilea Montijo se sincera sobre

Mi Beca para Empezar 2025: el bloqueo masivo de tarjetas será para esta lista de estudiantes

Esta acción fue realizada por el Gobierno de la Ciudad de México antes del pago anual del apoyo de útiles escolares y uniformes

Mi Beca para Empezar 2025:

Jefes de seguridad de los Chapitos y proveedor de fentanilo del Cártel de Sinaloa comparecen en Manhattan, EEUU

Dos de los hombres que llegaron a Nueva York participaron en el “Culiacanazo” de 2019

Jefes de seguridad de los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jefes de seguridad de los

Jefes de seguridad de los Chapitos y proveedor de fentanilo del Cártel de Sinaloa comparecen en Manhattan, EEUU

Piloto de Los Chapitos entregado a EEUU no participó en la entrega de El Mayo, afirma Harfuch

Así operaban para extorsionar y delinquir dentro de los penales los 26 narcos entregados a EEUU

DEA celebra traslado de 26 narcos mexicanos a la justicia de EEUU, pero enfatiza “golpe” al CJNG y “El Cuini”

Detienen a excandidato del PT vinculado a caso Ayotzinapa por presunta delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo se sincera sobre

Galilea Montijo se sincera sobre la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos 3: “Juré que te quedabas”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo rompe su alianza con el Cuarto Día y revela lealtad a Noche

Christian Nodal pide perdón a Cazzu por su relación con Ángela Aguilar: “Me mega enamoré”

Manuel Turizo sorprende a Wendy Guevara con un ramo ‘buchón’ de rosas: “Felicidades reina”

Arturo Carmona manda mensaje a Alicia Villarreal tras su divorcio con Cruz Martínez: “No soy su enemigo”

DEPORTES

Chris Algieri revela su análisis

Chris Algieri revela su análisis de la pelea Canelo Álvarez contra Terence Crawford: “Hay mucho en juego”

A qué equipo de la Liga MX podría llegar JJ Macias

Quién es Dagoberto Espinoza, la joven promesa que destaca en el Club América

En qué equipo va a dirigir Rafa Puente Jr.

Martín Anselmi sorprende al calificar con amor su paso con Cruz Azul: “Es esa primera novia de la que te enamoras”