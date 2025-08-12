Pumpkin Spice Latte en CDMX: cuándo y dónde conseguirlo este 2025

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay bebidas que se convierten en marcadores emocionales del calendario, y el Pumpkin Spice Latte es una de ellas. Cada agosto, miles de personas en México esperan su regreso como si fuera una señal de que el otoño está a la vuelta de la esquina, aunque el termómetro todavía marque temperaturas de verano.

Su aroma a canela, nuez moscada y clavo se asocia con tardes acogedoras, maratones de películas y una ligera nostalgia por estaciones más frías.

Es un fenómeno que va más allá del café: se trata de un ritual que conecta con la idea de pausar el ritmo y disfrutar del momento, algo que, en ciudades aceleradas como la CDMX, se convierte en un pequeño lujo estacional.

exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el Pumpkin Spice Latte?

El Pumpkin Spice Latte es en realidad una bebida que nació en Estados Unidos a principios de los 2000, inspirada en los sabores de los pays y postres de calabaza típicos del Día de Acción de Gracias.

La base suele ser café espresso y leche, pero su identidad está en la mezcla de especias: canela, nuez moscada, jengibre y clavo.

El “pumpkin spice” no necesariamente contiene calabaza real —aunque algunas recetas artesanales sí la incluyen—, sino que busca recrear el perfil aromático que se asocia con ella en la repostería otoñal.

Pumpkin spice latte with whipped cream and cinnamon on gray background with copy space viewed from above (Getty)

Hoy en día, esta combinación ha traspasado las cafeteras: se puede encontrar en helados, cervezas artesanales, panqués y hasta velas aromáticas. En el caso del latte, la espuma cremosa y el calor de las especias logran un efecto reconfortante que ha conquistado paladares en todo el mundo.

¿Dónde conseguirlo en CDMX y cuándo?

Recientemente, Starbucks anunció que su Pumpkin Spice Latte estará disponible en México a partir del 18 de agosto, en versiones caliente, fría, frapuccino y Pumpkin Cream Cold Brew.

Cabe señalar que, además de esta opción, también existen varios negocios locales alrededor de la capital en donde podrán adquirirse bebidas con este estilo.

En años pasados, sitios como Artemiga Café en Insurgentes Sur o Becco Café en la acaldía Miguel Hidalgo también han contado con su interpretación de este latte.

Un sabor que marca el cambio de temporada

En países con estaciones más marcadas, el Pumpkin Spice Latte acompaña el crujir de las hojas secas y las primeras chamarras.

En México, es más bien una invitación a recrear ese ambiente, incluso si afuera brilla el sol. Sea en una cadena internacional o en una cafetería independiente, cada taza trae consigo una promesa: la de transformar cualquier día común en una escena de postal otoñal.