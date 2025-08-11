Reviven entrevista donde Ángela Aguilar habló sobre la posibilidad de convertirse en madrina de Inti

Ángela también declaró en 2023 que la bebé tendría una tía que le regalaría “muchos vestidos”. (Fotos: Instagram)

Ángela Aguilar continúa en medio de la polémica este 2025, después de que internautas recuperaran declaraciones suyas ofrecidas en 2023, en el contexto del embarazo de Cazzu y el próximo nacimiento de la bebé de la cantante argentina y Christian Nodal. Las entrevistas difundidas fueron realizadas tras la participación de Aguilar en el concierto de Nodal en el Foro Sol de la Ciudad de México, parte del “Foraji2 Tour” en aquel año.

Ese evento representó el primer reencuentro escénico entre la hija de Pepe Aguilar y el sonorense, quienes subieron al escenario para interpretar “Dime Cómo Quieres”, tema que ambos lanzaron en 2020 y que hasta entonces solo había contado con un videoclip grabado por separado. Ante los medios, Ángela destacó el carácter inusual de ese reencuentro luego de tres años sin contacto ni presentaciones conjuntas.

“La última vez que nos vimos creo que fue en una cosa que hicimos en unos premios, con David Bisbal y Camilo, en homenaje a Vicente Fernández... Nunca habíamos tenido oportunidad de vernos, ni platicar. Cada quien traía agendas diferentes, prioridades diferentes y en tres años de sacar esa canción... que es la más escuchada en México, en la vida la cantamos. Fue rarísimo, fue en el Foro Sol, estuvo espectacular”, relató.

Ángela Aguilar y Cazzu convivieron brevemente en mayo de 2023 en el Foro Sol (Foto: Archivo)

Al recordar el momento, la cantante narró: “Imagínate después de tres años de no vernos, ni platicar, ni nada, llegarlo a ver y él con su mujer embarazada. Y yo como... Me sentía como una tía, de que felicidades y yo le agarraba la panza”, comentó entre risas.

No obstante, internautas filtraron una segunda entrevista, con Uli Santos donde también abordó el tema. En dicha plática se muestra a Ángela Aguilar anunciando que planeaba regalar vestidos la hija de Nodal y Cazzu, quien meses después nacería bajo el nombre de Inti. Los fragmentos cobraron notoriedad debido al cambio en la relación entre los tres artistas, ya que en 2024 Nodal y Cazzu terminaron su relación y actualmente Nodal mantiene una relación formal con Ángela Aguilar.

“Cuando canté con Christian, imagínate, después de 3 años de lanzar ‘Dime como quieres’. No la habíamos cantado ni una vez. Yo creo que los dos estábamos listos, entre nuestra vida, personal, pública, de artista, las canciones que hbaíamos sacado. Creo que pasó en el momento correcto”, aseguró.

A continuación, el periodista cuestiona a la cantante de regional sobre Julieta e Inti: “Yo sé que ustedes se llevan muy bien. Con Cazzu y todo... ¿Puedes ser como la madrina de esta niña? ¿Han hablado algo de esto?”.

Ángela confesó que le había mandado a hacer un traje de charro al hijo de Nodal pues no sabía que sería una niña. (Instagram)

“No, no hemos hablado de eso. Pero pues yo a Julieta la admiro muchísimo, la quiero mucho, es alguien que yo la veo... y sé que le está haciendo un bien a Christian. Y para mí tenerlo como amigo el verlo bien es lo único que le deseo y es lo único que quiero para él. Entonces verlo emocionado para ser papá, todavía no nace la bebé.

En la conversación, grabada antes del nacimiento de la niña, Aguilar mencionó la posibilidad de convertirse en madrina de la bebé y su intención de regalarle vestidos. “Yo no sabía si iba a ser hombre o niña, pero le mandé a hacer un traje de charro (...) exactamente en el Foro Sol. Entonces pues no sé si vaya a ser madrina, no creo que llevemos una relación tan cercana para lograr eso, pero lo que te puedo decir es que de este lado puede tener... la bebé va a tener una tía muy metida en la música mexicana y muchos vestidos que le puedo pasar”.