Obra irregular provoca daños; alcaldía Benito Juárez inicia denuncia penal contra constructora

La administración local inició un proceso inédito para sancionar a responsables de daños en espacios públicos, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar vecinal. (Fiscalía General de Justicia de la CDMX)

La alcaldía Benito Juárez formalizó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra una empresa constructora, señalada por presuntos daños a la propiedad.

La querella abarca afectaciones al Gimnasio Eduardo Gorraez, parte del Complejo Olímpico México 68, así como a la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza.

De acuerdo con la administración encabezada por el alcalde Luis Mendoza, se trata de la primera acción legal de carácter penal que su gobierno emprende en contra de una constructora.

La intervención de la empresa Class provocó daños estructurales en instalaciones comunitarias, lo que llevó a la alcaldía a frenar el proyecto y a iniciar acciones legales. (Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México)

Alcalde de Benito Juárez frena obras irregulares y presenta denuncia penal

El edil aseguró que la decisión responde a la necesidad de proteger el patrimonio público y comunitario, así como de exigir la reparación de los daños ocasionados.

La denuncia, registrada bajo el número de oficio CSLM-176, fue interpuesta contra quien o quienes resulten responsables, sin que hasta el momento se haya revelado el nombre de la empresa señalada.

Autoridades locales indicaron que la Fiscalía ya inició las indagatorias correspondientes para determinar el origen de las afectaciones y deslindar responsabilidades.

Lo anterior ocurrió luego de que la empresa Class realizara trabajos en un predio ubicado en División del Norte 2325, con la intención de construir un desarrollo habitacional de 119 viviendas.

Ante estos hechos, el alcalde Luis Mendoza afirmó que en Benito Juárez no habrá impunidad para las acciones que atenten contra el entorno comunitario y afecten la convivencia vecinal, y explicó que él mismo inició el procedimiento para suspender los trabajos.

“No nos interesan más construcciones en Benito Juárez. Voy a iniciar con el procedimiento de revocación de manifestación de construcción porque no está cumpliendo con lo que debe, y sobre todo, está dañando el bienestar de los vecinos”, destacó.

Entre las afectaciones detectadas se encuentran desprendimiento de paredes y fisuras en muros, daños verificados por personal técnico especializado y que forman parte de las pruebas presentadas ante la Fiscalía.

Mendoza reiteró que su administración respaldará a los habitantes de la alcaldía en la defensa de su entorno urbano y en la exigencia de que se cumpla la ley.

“Así como ustedes, yo sé que muchos vecinos han padecido por obras. Seguiré atendiendo y seguiré estando detrás de los constructores para que nos dejen vivir tranquilos y que no abusen. Esta es una muestra más de que en Benito Juárez no vamos a tolerar las obras irregulares; no nos interesan más obras en Benito Juárez”, finalizó.

La alcaldía Benito Juárez refrendó su compromiso con el orden, la seguridad y la protección del patrimonio de sus habitantes, y dará puntual seguimiento al proceso legal hasta que se sancione a los responsables.