Eden Muñoz pospone su gira en EEUU tras problemas con su visa de trabajo

El intérprete de regional mexicano dio a conocer que sus conciertos en el extranjero serán reprogramados. Crédito: IG, Eden Muñoz

Eden Muñoz, ex integrante de Calibre 50, dio a conocer a través de sus cuentas oficiales que sus conciertos programados en Estados Unidos han sido pospuestos por problemas con su visa de trabajo.

El cantautor de regional mexicano explicó que desde que comenzó su carrera como solista los trámites para la renovación de su visa solían tardar entre 3 o 4 semanas, tiempo en que se tomaba vacaciones.

Sin embargo, en esta ocasión los procesos administrativos se han prolongado más, por lo que prefiere dar la cara y ofrecer explicaciones para sus seguidores del extranjero, quienes no podrán disfrutar de su música en las fechas pactadas.

FOTO: Twitter/@calibre50eden

Eden Muñoz explica la razón por la que sus conciertos en el extranjero han sido pospuestos

A través de un video publicado en su cuenta personal de Instagram, Eden Muñoz señaló que no le gusta dar comunicados escritos, pues prefiere explicar la situación y no disponer del tiempo de sus fanáticos.

“No me gusta dar comunicados escritos, prefiero dar la cara y la explicación como es”, dijo al inicio del clip.

Posteriormente, con el fin de no jugar con el tiempo y los planes de quienes ya habían adquirido un boleto, confirmó que su gira fue pospuesta por retraso con su visa de trabajo.

“Hemos pospuesto nuestra gira para el próximo año o para diciembre (...) Como les digo no está en nuestras manos, es algo que me encantaría poder solucionar, pero el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Nos veremos pronto”, concluyó.

El cantante de regional mexicano dio a conocer que sus conciertos en el extranejero han sido reprogramados. Crédito: Instagram: Eden Muñoz

¿Qué pasará con las personas que ya adquirieron su boleto?

De acuerdo con el intérprete de 34 años, los boletos que habían sido previamente adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas y les llegará un correo con más información al respecto.

Sin embargo, pese a las malas noticias, Muñoz señaló que sigue trabajando para llegar a nuevos lugares y en pocos días su nuevo disco saldrá a la luz.

“Para la gente de Estados Unidos una disculpa enorme, un abrazo bien grande. Está el álbum que va a salir ahora el 28 de agosto. Siento que por algo pasan las cosas, todo está pasando para que el día que nos veamos las caras nos veamos con más gusto”, concluyó.

FOTO: Twitter/@calibre50eden

Cabe señalar que el cantante de éxitos como “Chale”, “Abcdario” y “La Nena” no ha sido el único afectado, pues varios de sus colegas atraviesan por la misma situación, tal es el caso de Julión Álvarez, Grupo Firme, entre otros.