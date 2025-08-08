Esto es lo que estaría ganando Facundo semanalmente en La Casa de los Famosos 3

(Ilustración Jesús Aviles / Infobae México)

La tranquilidad y el ambiente cordial que prevalecían entre los habitantes de La Casa de los Famosos México se alteraron por completo después de una noche de cine que transformó el clima dentro del reality show.

A raíz de ese episodio, el presentador Facundo quedó en el centro de la polémica, tras haber ingresado como uno de los favoritos para la tercera temporada del popular programa de Televisa.

Facundo en La Casa de los Famosos México. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Esto estaría ganando Facundo semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Entre dimes y diretes sobre su participación, uno de los temas que siempre causa curiosidad entre el público es el sueldo de los habitantes, pues en temporadas anteriores varios han revelado sus ganancias una vez que son eliminados del reality show.

Hasta ahora, ninguno de los famosos se ha sincerado sobre ese tema, pero de acuerdo con algunas fuentes cercanas a la producción, se estima que el actor y comediante es uno de las personalidades mejor pagadas del reality show.

Se dice que Facundo estaría recibiendo 400 mil pesos semanales, al igual que el actor Alexis Ayala, lo que lo colocaría por debajo de Ninel Conde, pues desde que inició el programa se mencionó que es la mejor pagada.

¿Facundo es el mejor pagado? (VIX/Captura de pantalla)

Cabe mencionar que además de lo que cada habitante recibe semanalmente por su participación, la persona ganadora recibe 4 millones de pesos; y en esta edición, Rosa María Nogueron habló sobre un bono adicional.

Por otra parte, también es importante mencionar que los contratos entre los famosos y la producción son confidenciales, pero las condiciones varían dependiendo de la trayectoria y el ámbito en el que se desenvuelven, por lo que varios de los sueldos son revelados por los propios habitantes después de que termina el reality show.

Quién es Facundo, el habitante más controversial de La Casa de los Famosos México

Facundo, cuyo verdadero nombre es Alejandro Facundo Gómez, se consolidó como uno de los rostros más polémicos de la televisión mexicana desde finales de los años noventa, destacando por un humor irreverente y actitud desenfadada.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Su carrera incluye la conducción de programas como "Incógnito" y "Turnocturno", espacios en los que abordó temáticas y formatos poco convencionales, lo que le valió tanto admiradores como detractores en la industria.

En 2002 formó parte del elenco de “Big Brother VIP”, donde su presencia llegó hasta la fase final del concurso. Su actitud frontal y personalidad carismática lo mantuvo como uno de los participantes más destacados, aunque fue superado por Galilea Montijo en la votación decisiva.