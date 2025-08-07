México

SSC alerta sobre páginas de “Quemados”: podrían ser violencia digital

Exponer personas en redes no es denuncia, es violencia digital, explicó la dependencia

Por Jesús Tovar Sosa

Difundir capturas o datos sin permiso puede llevarte a la cárcel.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta sobre el aumento de páginas y grupos digitales conocidos como “Quemados”, los cuales, aunque aparentan ser espacios para “exponer” comportamientos indebidos, en realidad pueden constituir formas graves de violencia digital, afectando directamente la dignidad, privacidad e integridad emocional de las personas involucradas.

Estas páginas han proliferado en redes sociales y aplicaciones de mensajería como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram. En ellas, usuarios —en muchas ocasiones anónimos— comparten imágenes, capturas de pantalla, nombres completos y datos personales de personas, con el argumento de “advertir” o exhibir supuestas conductas inapropiadas.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no se presentan pruebas claras ni contexto, y se carece del consentimiento de la persona afectada, lo cual puede derivar en consecuencias graves tanto psicológicas como legales.

Páginas de "Quemados" en redes pueden dañar tu vida personal y legal.

De acuerdo con la Policía Cibernética, estas prácticas pueden considerarse ciberacoso, difamación, amenazas o violaciones a la privacidad, lo cual está contemplado en legislaciones como la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital y la difusión no autorizada de contenido íntimo o personal.

Riesgos de los grupos de “Quemados”

Los impactos para las víctimas pueden ser severos:

  • Psicológicos: ansiedad, depresión, aislamiento social, estrés emocional e incluso pensamientos suicidas.
  • Sociales: estigmatización, bullying, pérdida de relaciones personales y laborales.
  • Legales: quienes publican o difunden este tipo de contenido también se exponen a sanciones legales por vulnerar derechos fundamentales.

La SSC reitera que estas prácticas deben ser erradicadas y que la libertad de expresión no debe confundirse con la violación a la intimidad o la promoción del odio en línea.

Recomendaciones para prevenir y actuar

La Policía Cibernética investiga estos grupos como presunta violencia.

Para hacer frente a este tipo de violencia digital, la SSC, a través de la Policía Cibernética, recomienda lo siguiente:

  1. No interactuar con publicaciones de este tipo. Comentar o compartir este contenido refuerza y amplifica la violencia.
  2. Denunciar inmediatamente a la plataforma correspondiente y a la Policía Cibernética si el material constituye un posible delito.
  3. Proteger la privacidad en redes sociales: revisar configuraciones, evitar difundir datos personales y controlar la información pública.
  4. Guardar pruebas si se es víctima: capturas de pantalla, enlaces y cualquier evidencia que sirva en una denuncia.
  5. No difundir acusaciones sin fundamento, ya que esto puede constituir delitos como difamación o daño moral.
  6. Buscar apoyo legal y psicológico profesional en caso de ser víctima de estas conductas.
  7. Supervisar el uso digital de niñas, niños y adolescentes, promoviendo entornos seguros en línea.
  8. Fomentar el uso responsable y respetuoso de las redes sociales.

Finalmente, la SSC hace un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y empatía en los entornos digitales. Si conoces alguna página de “Quemados” o has sido víctima de violencia digital, puedes comunicarte con la Policía Cibernética al 55 5242 5100 ext. 5086 o al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

