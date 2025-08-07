SSC alerta sobre páginas de “Quemados”: podrían ser violencia digital

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta sobre el aumento de páginas y grupos digitales conocidos como “Quemados”, los cuales, aunque aparentan ser espacios para “exponer” comportamientos indebidos, en realidad pueden constituir formas graves de violencia digital, afectando directamente la dignidad, privacidad e integridad emocional de las personas involucradas.
Estas páginas han proliferado en redes sociales y aplicaciones de mensajería como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram. En ellas, usuarios —en muchas ocasiones anónimos— comparten imágenes, capturas de pantalla, nombres completos y datos personales de personas, con el argumento de “advertir” o exhibir supuestas conductas inapropiadas.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no se presentan pruebas claras ni contexto, y se carece del consentimiento de la persona afectada, lo cual puede derivar en consecuencias graves tanto psicológicas como legales.
De acuerdo con la Policía Cibernética, estas prácticas pueden considerarse ciberacoso, difamación, amenazas o violaciones a la privacidad, lo cual está contemplado en legislaciones como la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital y la difusión no autorizada de contenido íntimo o personal.
Riesgos de los grupos de “Quemados”
Los impactos para las víctimas pueden ser severos:
- Psicológicos: ansiedad, depresión, aislamiento social, estrés emocional e incluso pensamientos suicidas.
- Sociales: estigmatización, bullying, pérdida de relaciones personales y laborales.
- Legales: quienes publican o difunden este tipo de contenido también se exponen a sanciones legales por vulnerar derechos fundamentales.
La SSC reitera que estas prácticas deben ser erradicadas y que la libertad de expresión no debe confundirse con la violación a la intimidad o la promoción del odio en línea.
Recomendaciones para prevenir y actuar
Para hacer frente a este tipo de violencia digital, la SSC, a través de la Policía Cibernética, recomienda lo siguiente:
- No interactuar con publicaciones de este tipo. Comentar o compartir este contenido refuerza y amplifica la violencia.
- Denunciar inmediatamente a la plataforma correspondiente y a la Policía Cibernética si el material constituye un posible delito.
- Proteger la privacidad en redes sociales: revisar configuraciones, evitar difundir datos personales y controlar la información pública.
- Guardar pruebas si se es víctima: capturas de pantalla, enlaces y cualquier evidencia que sirva en una denuncia.
- No difundir acusaciones sin fundamento, ya que esto puede constituir delitos como difamación o daño moral.
- Buscar apoyo legal y psicológico profesional en caso de ser víctima de estas conductas.
- Supervisar el uso digital de niñas, niños y adolescentes, promoviendo entornos seguros en línea.
- Fomentar el uso responsable y respetuoso de las redes sociales.
Finalmente, la SSC hace un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y empatía en los entornos digitales. Si conoces alguna página de “Quemados” o has sido víctima de violencia digital, puedes comunicarte con la Policía Cibernética al 55 5242 5100 ext. 5086 o al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.