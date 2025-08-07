Alexis Ayala revela su versión tras el conflicto con Ninel Conde en La Casa de los Famosos México

Durante una de las pruebas en LCDLFM los actores protagonizaron una fuerte discusión. (Captura de pantalla YouTube)

Durante la prueba del presupuesto en La Casa de los Famosos México, se registró una tensa discusión entre Ninel Conde y Alexis Ayala. El conflicto ocurrió en el baño, mientras ambos participaban en la dinámica junto a Abelito y Elaine Haro.

Todo comenzó cuando Ninel Conde cuestionó el trato de Ayala hacia Elaine, luego de que le dijera “quítate” con voz elevada en medio de la actividad. Frente a la acusación de que había actuado de forma ruda, el actor expuso que la situación se debió a la rapidez y presión que exige el juego.

“Está aquí… Quítate, súbete, está bien, ¿qué le digo? ¿Permiso, por favor? Sí, también hay formas, pero estamos en el juego”, argumentó el actor, restando intención ofensiva a sus palabras.

EL actor aseguró que le pidió disculpas a Elaine Haro. (Captura de pantalla YouTube)

Ninel Conde, por su parte, subrayó que este tipo de actitudes ya se habían presentado previamente y que no quería que se repitieran en contra de Elaine Haro. El incidente generó inconformidad en la casa y llevó a que algunos participantes, como Shiky, intentaran apaciguar la situación.

No obstante, la actriz expresó su molestia y puso límites a la intervención de sus compañeros, incluso terminó llorando en el confesionario.

Tras el enfrentamiento, Alexis Ayala decidió compartir su perspectiva con otros habitantes de la casa, entre ellos Facundo, Shiky, Adrián Di Monte y Aldo de Nigris. Durante esta conversación, Ayala comentó que nunca buscó faltar al respeto y que el ritmo del juego lo llevó a actuar con mayor premura. “Escalaron cosas a donde no tiene que ir. El tenor del juego lleva a que vayamos rápido... y yo grité ‘quítate’ para llegar a apretar. Todo me parece bien, la discusión, pero lo que no me parece es escalarlo… Porque si algo cuido de verdad es el trato”, explicó.

Ninel Conde rompió en llanto tras la discusión con Ayala. (Captura de pantalla YouTube)

El productor también reconoció que su tono de voz puede sonar agresivo, aunque señaló que no fue su intención herir a nadie. Afirmó estar dispuesto a reflexionar sobre sus modos de comunicarse, aunque no compartió por completo las críticas de Conde: “Tengo esta voz, así hablo, digo que probablemente la tengo que cambiar, acepto el comentario pero no lo comparto”, expuso.

“Ninel está en el plan de ‘las asociaciones de las mujeres’ y con esta bandera del feminismo”, señaló.

Finalmente, el actor aclaró que pidió disculpas directamente a Elaine Haro. “Ya le pedí una disculpa a Elaine… Le dije ‘si te hablé mal, te pido una disculpa’, yo estoy tranquilo”, sostuvo Ayala, quien reiteró su voluntad de resolver los malentendidos dentro de la dinámica del reality.