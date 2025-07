“Fuera Adrián Di Monte”: los mejores memes de la nominación del cubano en La Casa de los Famosos México 2025

El público pide la salida de Adrián Di Monte. (Redes sociales)

Apenas es la primera semana de La Casa de los Famosos México 2025 y el reality ya vive uno de sus momentos más esperados por los seguidores del programa: la nominación de Adrián Di Monte, que desató una auténtica tormenta en redes sociales, donde miles de internautas celebraron su ingreso a la lista de posibles eliminados y comenzaron a compartir memes, comentarios sarcásticos y llamados organizados para lograr que el cubano sea el primer expulsado de la temporada.

Su nombre se convirtió en un una de las principales tendencias nacionales en la red social X (antes Twitter), posicionándose solo por debajo del hashtag oficial del programa, #LaCasaDeLosFamososMx.

¿Quiénes son los nominados y cómo se definieron?

(Captura de pantalla)

En la ronda de nominaciones de este miércoles, los habitantes votaron en secreto dentro del confesionario, asignando 2 y 1 puntos a sus compañeros. Tras el conteo de votos, quedaron nominados:

Adrián Di Monte: 13 puntos

Priscila Valverde: 8 puntos

Olivia Collins: 4 puntos

Ninel Conde: 4 puntos

Elaine Haro: 3 puntos

Su lugar entre los cinco más votados no fue sorpresivo para el público, quienes ya habían notado el rechazo no hacia él no sólo de sus compañeros, sino también de los propios espectadores desde que lo anunciaron como parte del elenco de la tercera temporada.

Sin embargo, este jueves se realizará la prueba de salvación, donde uno de los cinco podría escapar del riesgo de eliminación. Si Di Monte gana, podría salvarse automáticamente. Los internautas temen que se convierta en el próximo Sian Chiong, quien en la temporada 2 de La Casa de los Famosos logró evitar varias veces la salida gracias a su rendimiento en los retos, pese a que sus compañeros y el público no lo querían.

Entre el humor y el reclamo: los memes inundan las redes

(IG: @lacasadelosfamososmx)

En tono de burla, crítica y desahogo colectivo, cientos de usuarios comenzaron a manifestar su deseo de que el actor abandone la casa cuanto antes.

Varios memes expresan el anhelo de que sea eliminado este mismo domingo, mientras otros ironizan sobre lo que consideran un acto de justicia poética: que Di Monte compita contra cuatro mujeres y sea el primero en salir.

La mayoría de los internautas han llamado directamente a votar por las otras nominadas para asegurar su permanencia; también varios usuarios han dicho que votarían para salvarlo con tal de ver molestas a feministas

Y es que la molestia no es nueva. Desde que se anunció su ingreso al programa, Adrián Di Monte ha estado en el centro de la controversia por las denuncias públicas que ha hecho en su contra su expareja, la actriz Sandra Itzel.

Ella lo ha acusado de haber ejercido distintos tipos de violencia durante su relación. Las declaraciones revivieron tras su entrada a la casa, generando indignación en un amplio sector de la audiencia que considera que su participación en el reality es, en sí misma, una provocación.

Aquí las mejores reacciones sobre el tema:

