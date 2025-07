López Beltrán en hotel de lujo en Japón; Noroña reta a oposición: “Que nos hagan una lista de lugares para visitar”

Fernández Noroña hace frente a las críticas contra López Beltrán por su viaje a Tokio. Crédito: Cuartoscuro/Magdalena Montiel Velázquez-Graciela López Herrera

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, contestó a las críticas de la oposición sobre las políticas de austeridad relacionadas con Morena, especialmente tras la difusión de varias fotografías que muestran a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario, durante una cena en un hotel exclusivo de Tokio.

En redes sociales, el legislador expresó su respaldo a “Andy” López, así como a otros miembros de la bancada señalados por viajar al extranjero y aparecer en situaciones ostentosas, tal como ocurrió con Ricardo Monreal en Madrid, España y Mario Delgado en Lisboa, Portugal.

La controversia comenzó recientemente, luego de que el periodista Claudio Ochoa compartiera una serie de fotografías que muestran a López Beltrán desayunando en el bufé del hotel Okura, un establecimiento de cinco estrellas en Japón, acompañado por el diputado Daniel Asaf, cercano de AMLO. Dicha situación generó cuestionamientos en redes sobre los principios de austeridad promovidos por la 4T.

Noroña acusa a la oposición de ‘clasismo’

En una transmisión por YouTube, el legislador afirmó que la derecha actuó de ‘manera ruin’ al divulgar que el hijo mayor del expresidente mantuvo su estancia en un hotel de lujo durante su viaje a Japón.

Asimismo, señaló que la oposición no distingue entre la vida privada de los funcionarios y su trabajo, por lo que subrayó que cada persona utiliza su salario como considere para sus viajes.

“La oposición finge no entender la diferencia entre la vida privada y el trabajo. Lo privado se vuelve cada vez más público, pero insisten en confundir lo que corresponde al dinero y decisiones privadas con lo público”, señaló.

Gerardo Fernández Noroña en sesión 9 de julio de 2025. Foto: Cámara de Diputados

Fernández Noroña insistió en que la derecha actúa con hipocresía, pues consideró que solo busca generar un golpeteo político. De igual forma, reiteró que, cuando la oposición estuvo en el poder, utilizaron recursos públicos para hospedarse en los hoteles más exclusivos dentro y fuera del país.

En respuesta a las críticas, desafió a la oposición a definir qué lugares pueden visitar, qué hoteles pueden elegir y en qué restaurantes pueden comer: “Atrévanse, racistas y clasistas, a hacer una lista. Atrévanse”.

“Robaban a manos llenas y ahora lo más que pueden decir de nosotros es que nos contradecimos, no, no se contradice nada. A mí me preguntaron por qué no estaba en el consejo. Yo dije, pues se haber ido de vacaciones, pues yo tenía razón. Ni siquiera es que supiera”, señaló.

El legislador consideró que cuestionar a Andy López Beltrán por vacacionar con recursos propios responde a actitudes clasistas, las cuales solo reflejan hipocresía y racismo por parte de los integrantes de la oposición.

“Hoy sacaron que vieron a López Beltrán en un hotel de lujo en Tokio. Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no. (...) No está robando, es de su ingreso. ¿Por qué no va a ir? Si lo pagan de su bolsillo, ¿Cuál es su problema? Pues eso, que son hipócritas y que están en el golpeteo", enfatizó.