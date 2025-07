Imelda Tuñón asegura que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, es una persona agresiva

Imelda Tuñón se sinceró nuevamente sobre su estado actual con Marco Chacón y Maribel Guardia. (Fotos: @imetuñon, @marco_chaconf, Instagram)

Imelda Tuñón ofreció nuevas declaraciones sobre el proceso que enfrenta con Maribel Guardia, abuela materna de su hijo José Julián y quien inició un proceso legal en su contra hace medio año.

Durante su visita al programa Sale el Sol, la viuda de Julián Figueroa fue cuestionada sobre las declaraciones que ha hecho relacionadas a Marco Chacón, esposo de la conductora costarricense.

De acuerdo con Tuñón, la principal razón por la que no quiere que su hijo conviva con la pareja de su abuela materna, es porque en más de una ocasión ha hablado en su contra. Incluso, se ha llegado a mencionar que contactó a algunos periodistas para que hablaran mal de la joven.

“Ya es conocido, y él mismo lo ha dicho que tuvo contacto con dos youtubers que se ha dedicado a hablar de mí. Sacaron videos de contexto, empezaron a manipular conversaciones, me pusieron personas que ni conocía como si fueran mis novios”, explicó.

Imelda Garza Tuñón confesó las razones por las que prefiere mantenerse alejada de Marco Chacón. Crédito: Sale el Sol

Dichas actitudes han hecho que la también cantante lo considere una “persona vengativa y agresiva”, por lo que no confiaría en dejar a su hijo bajo sus cuidados.

“Cómo puedo dejar que mi hijo se acerque a una persona que hace ese tipo de cosas. Eso no es un buen ejemplo”, aseguró.

Imelda Tuñón asegura que Marco Chacón no tiene control de sus emociones

Ante las declaraciones de Imelda Garza Tuñón, la periodista Joanna Vega-Biestro le preguntó si en algún momento la había agredido física o emocionalmente, a lo que respondió que su comportamiento era impulsivo, lo que le impedía controlar sus emociones.

“Su manera de actuar es de una persona que es muy impulsiva, y una persona que es así de impulsiva es capaz de hacer cualquier cosa”, señaló.

Y agregó: “Me refiero a agresivo a su manera, tú te das cuenta, cuando está hablando y de repente se empieza a enojar y así”.

Imelda Tuñón prefiere que su hijo no conviva con Marco Chacón. Foto: Cuartoscuro

Según Imelda, en una de las últimas entrevistas de Marco Chacón se percató de que llamó a las personas ignorantes y comenzó a alterarse cuando lo cuestionaron sobre la guardia custodia, por lo que considera que su comportamiento no sería bueno para su hijo.

“Sí se está peleando la guardia y custodia. Le dijo a la gente ignorante, se empieza a pelear con las personas cuando habla. No es una persona que sepa controlar su carácter, su temperamento, y eso obviamente a mí no me gusta”, concluyó.