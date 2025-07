Presunto feminicida de madre y niñas en Sonora quería cobrar seguro; hacía “bromas sarcásticas” sobre el crimen

El acusado era beneficiario de un seguro de vida a nombre de la madre de las víctimas y, supuestamente hacía "bromas sarcásticas" sobre matarla para cobrarlo. (Capturas de pantalla/FGES)

Jesús Antonio “N” fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio agravado y tres casos de homicidio infantil, luego de ser identificado como el probable responsable del asesinato de Margarita “N”, de 28 años, y de sus hijas Meredith, Medelin (gemelas de 11 años) y Karla, de 9 años.

Los hechos, que han consternado a todo México, ocurrieron el pasado 3 de julio en las inmediaciones del poblado Miguel Alemán, en el área rural poniente de Hermosillo, Sonora.

Buscaba cobrar seguro de vida

Durante una conferencia de prensa encabezada por el titular de la Fiscalía General del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Flores, reveló que el acusado “realizaba a menudo bromas sarcásticas de manera pública” sobre privar de la vida a Margarita “N” para cobrar un seguro de vida por un monto de 300.000 pesos, del cual era el único beneficiario.

“Margarita ‘N’ había dejado como único beneficiario al hoy detenido, y que incluso este último realizaba a menudo bromas sarcásticas de manera pública que privaría de la vida a la hoy occisa con el fin de cobrar el seguro”, señaló.

No obstante, la fiscalía estatal aclaró que el imputado no ha declarado formalmente cuál fue su motivación para cometer el crimen, por lo que no se descartan otras líneas de investigación.

Cronología de los hechos

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, Jesús Antonio “N” viajó junto a Margarita y las tres menores hacia la zona de Bahía de Kino el 3 de julio, a bordo de un vehículo particular.

Ese mismo día, el padre biológico de las niñas, Carlos Tapia, se percata que no hay nadie en el domicilio de sus hijas; aproximadamente a las 18:30 horas observó un estado de WhatsApp publicado por una de sus hijas que confirmaba que estaban vivas y en la playa. Poco después, notó que nadie respondía llamadas ni mensajes, y comenzó a preocuparse.

Según la cronología presentada, alrededor de las 20:00 horas, al llegar al entronque de la carretera Hermosillo–Bahía de Kino con la carretera 36 Norte, dentro de los límites del poblado Miguel Alemán, el imputado disparó contra Margarita, asesinándola en el lugar.

Posteriormente, recorrió unos siete kilómetros hacia el norte por la misma vía, detuvo la marcha y obligó a descender a las menores, a quienes también disparó con la misma arma de fuego.

El cuerpo de la madre fue encontrado la mañana del 4 de julio por el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, mientras que los restos de las tres niñas fueron hallados el 5 de julio a la altura del kilómetro 11 de la carretera 36 Norte. Todas presentaban heridas de bala y estaban vestidas con pijamas.

Las integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, quienes participaron en el hallazgo de los cuerpos, informaron que las tres menores fueron encontradas abrazadas entre sí. La fotografía de la escena, viralizada en redes sociales, causó gran indignación.

Arma usada, vinculación a proceso y posible condena

Durante el operativo de detención, agentes de la AMIC aseguraron una pistola calibre 5,7 × 28 mm, conocida como “mata policías”, clasificada como arma de uso exclusivo del ejército.

Pruebas balísticas confirmaron que fue el arma utilizada en los asesinatos, y al imputado se le encontraron residuos de pólvora en el cuerpo.

Además, se aseguraron sustancias relacionadas con delitos de narcomenudeo, lo cual abrió una línea secundaria de investigación en torno a una posible vinculación del acusado con grupos criminales que operan en la capital sonorense.

De manera extraoficial, se ha dicho que el personaje estaría vinculado al grupo de Los Salazar, que operan en dicha entidad.

Con base en pruebas periciales, declaraciones, indicios físicos y análisis forenses, este lunes la fiscalía logró que un juez dictara auto de vinculación a proceso e impusiera como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

La FGJES de Sonora indicó que solicitará una sentencia condenatoria con la pena máxima prevista en la legislación vigente. Según el Código Penal estatal, el feminicidio puede alcanzar hasta 70 años de prisión, pero al tratarse de múltiples víctimas menores, la condena podría superar los 180 años.

Indignación social y exigencia de justicia

El caso ha causado conmoción a nivel nacional, tanto por la violencia del crimen como por las señales previas que, según la autoridad, pudieron haber anticipado la tragedia.

Durante el funeral realizado el lunes, Carlos Tapia, padre biológico de las menores, habló con medios locales y narró su cercanía con sus hijas, a pesar de estar separado de su madre desde hacía cuatro años.

“Yo tenía cuatro años que me divorcié de ella, me separé, pero yo todo el tiempo estaba con ellas. Viernes, sábado y domingo yo aquí las tenía. Yo pensé que estaban bien… no es reconocible, la verdad. Tiene que pagarse”, declaró conmovido.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el feminicidio y expresó su rechazo a “cualquier forma de violencia contra mujeres, niñas y niños” desde su conferencia matutina.