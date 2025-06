Plutarco Haza revela que el comportamiento de Zahie Téllez en MasterChef Celebrity era muy contradictorio

Durante un live en redes sociales, Plutarco Haza arremetió nuevamente contra la chef Zahie Téllez. (Fotos: @masterchefmx, Instagram)

Plutarco Haza se ha convertido en uno de los participantes más controversiales de “MasterChef Celebrity, generaciones”, pues en más de una ocasión ha arremetido contra la chef Zahie Téllez.

Todo comenzó cuando el actor utilizó sus redes sociales para denunciar malos tratos por parte de la juez; asegurando que tanto él como otros concursantes habrían sido víctimas de actitudes agresivas dentro y fuera de las cámaras.

Las tensiones entre el actor y la chef se remontan al inicio del programa, cuando Téllez adoptó una postura especialmente estricta a los platillos presentados por el actor.

Dicha situación acaparo la atención de los usuarios, donde varios criticaron la actitud de la chef, quien intentó suavizar la situación, asegurando que conocía a Haza desde la infancia y que existía una relación amistosa entre ellos.

Un tenso desencuentro con la actriz Andrea Noli puso a la jueza del reality de TV Azteca en la mira de la cancelación digital. (Infobae México / Jovani Pérez)

Sin embargo, el intérprete desmintió dicha versión, aclarando que su vínculo con la chef no era cercano antes de coincidir en el reality show.

Plutarco Haza vuelve a arremeter contra Zahie Téllez y la llama “doble cara”

En medio de los dimes y diretes dentro de la competencia, la colaboradora de TV Azteca compartió un video en sus redes sociales en el que mostró la convivencia entre los cocineros del reality.

"Para que vean esto es MasterChef, puras risas, puras risas”, escribió junto a un video en el que aparece Bárbara Torres haciendo una parodía de sus reacciones al probar el platillo.

Días después de su publicación, Plutarco Haza volvió a pronunciarse al respecto y dejó entrever que la actitud de la juez cambiaba drásticamente al comenzar a grabarse.

“Sacaba su teléfono y se volvía linda y empezaba a entrevistarnos. Yo no entendía por qué. Ahora entiendo”, comentó; y agregó: “A mí eso no me gusta porque nada de eso es verdad. Ustedes vieron los regaños que me dio y fueron reales”.

Zahie Tellez reveló cómo se vive la convivencia de MasterChef fuera de las cámaras. Crédito: TikTok: @zahietellez

Finalmente, el actor de melodramas como “Todo por amor”, “Mirada de mujer” y “El gallo de oro” cuestionó las acciones de la chef ante la controversia que gira en su entorno.

“¿Por qué te quieres desdecir para salvar tu pellejo diciendo ‘ay, somos amigos, nos conocemos desde niños’? La única vez que yo recibí hate fue cuando me dijeron que yo era un farsante, que la chef era mi amiga, y que seguro yo era su favorito y estábamos dando show", explicó.

Finalmente, dejó claro que la manera en que la chef se está desenvolviendo dentro y fuera del programa no es de su agrado, postura que ya había dejado clara desde un en vivo anterior: “Eso no me gusta; si decidió llevar el juego así, que lo sostenga”.