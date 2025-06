Victoria Ruffo reafirma que Eugenio Derbez no fue un buen padre con José Eduardo Derbez

Victoria Ruffo critica el pasado de Eugenio Derbez como padre, destacando su falta de responsabilidad durante la infancia de su hijo José Eduardo (Foto Instagram: @victoriaruffo // @ederbez)

En el marco de las celebraciones por el Día del Padre en México, Victoria Ruffo ofreció declaraciones contundentes sobre el papel de Eugenio Derbez como padre de su hijo, José Eduardo Derbez.

Durante una entrevista con el programa “Sale el Sol”, Ruffo afirmó que, aunque actualmente Derbez mantiene una buena relación con sus hijos, en el pasado no cumplió con sus responsabilidades como padre.

“Ahora está haciendo un buen papel como amigo de sus hijos, pero de chicos, no”, expresó la actriz, marcando una clara diferencia entre el presente y el pasado.

Ruffo asegura que jamás habló mal de Eugenio Derbez frente a su hijo para preservar su percepción paterna pese a diferencias personales (Foto: Instagram)

Según explicó Ruffo, la relación entre José Eduardo y su padre no se fracturó gracias a que ella evitó hablar mal de Eugenio Derbez frente a su hijo.

“Nunca le hablé mal de su papá, porque en la casa no hubo nunca malos tratos, ni chismes, ni cosas feas hacia su papá“, aseguró la actriz, subrayando que su enfoque fue proteger la percepción de José Eduardo sobre su padre, a pesar de las diferencias entre ambos.

En contraste, Ruffo destacó el papel de su hijo como padre de familia. Según declaró, José Eduardo ha demostrado ser un padre presente y responsable con su hija, Tessa. “Lo veo muy bien, totalmente presente con su hija en todos los sentidos y en todo momento”, afirmó. Además, opinó que José Eduardo se ha convertido en el tipo de padre que él mismo no tuvo durante su infancia.

José Eduardo Derbez es elogiado por Victoria Ruffo como un padre presente y responsable con su hija Tessa en todas las áreas (Archivo) Foto: Jovani Pérez

En semanas recientes, José Eduardo Derbez también fue tema de conversación en redes sociales y programas de espectáculos debido a su peculiar gusto por la moda.

Un video compartido por su hermano, Vadhir Derbez, lo mostró utilizando unas gafas de sol cuyo supuesto valor ascendía a 30.000 pesos mexicanos. Este detalle generó comentarios divididos, tanto por el diseño de las gafas como por su elevado precio.

Incluso, Eugenio Derbez fue cuestionado al respecto, y en un encuentro con medios de comunicación, insinuó que los costosos lentes podrían haber sido un regalo de Victoria Ruffo. “Bueno, sí, ahí ya no me meto yo, pero según entiendo, todos esos no se los gasta él, sino que son regalo de su mamá“, comentó el comediante.

Las polémicas gafas de sol de 30.000 pesos de José Eduardo Derbez desatan opiniones divididas en redes sociales y programas de espectáculos (TikToK)

Ante estas declaraciones, Ruffo respondió de manera tajante durante una entrevista con el programa “De Primera Mano”. Negó haber financiado los gustos de su hijo y aseguró que José Eduardo ya no depende económicamente de ella desde hace años.

“Ese nada más abre la ‘bocota’. No, fíjate que gracias a Dios hace muchos años que ya mi hijo no depende de mí“, declaró.

Aunque admitió que en el pasado le compró gafas de sol, aclaró que estas eran de bajo costo y adquiridas en mercados locales. “Si tiene él esos gustos y tiene con qué, pues que lo haga, para eso trabaja”, añadió, defendiendo la independencia económica de su hijo.