Ricardo Monreal pide a opositores “actuar con civilidad política” con Claudia Sheinbaum

Monreal reiteró su apoyo a la presidenta Sheinbaum (X- Ricardo Monreal)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, dirigió un mensaje a políticos de oposición tras las críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la modificación del encuentro entre la mandataria y Donald Trump. Al respecto, el diputado les pidió “actuar con civilidad política”.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el legislador morenista fue cuestionado sobre las críticas emitidas por Rubén Moreira, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Héctor Saúl Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes criticaron la labor diplomática del equipo de la presidenta ante el cambio de última hora en el que hubiera sido su primer encuentro con Donald Trump.

“Ellos siempre se alegran cuando no se llevan a cabo este tipo de reuniones. Nosotros no (...) No debería haber ningún mexicano o mexicana que se alegrase por eso. Porque finalmente es el país. Al margen que ideológicamente sean distintos a nuestro movimiento, no es una buena actitud de tolerancia (...) Lo que le plantearía a la oposición es que actuaran con mesura, con una actitud racional y con un gesto de civilidad política con la presidenta de México”, dijo.

Claudia Sheinbaum formó parte de la foto oficial del G-7 en Kananaskis (REUTERS/Amber Bracken)

Durante la tarde del lunes 16 de junio de 2025, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció el retiro de Donald Trump de la Cumbre del G-7 durante esa misma noche. Debido a ello, canceló el encuentro personal agendado con la presidenta de México para este martes 17. Al respecto, Rubén Moreira, coordinador del PRI, en San Lázaro, expuso:

“Me preocupa que la diplomacia mexicana es muy débil, que no vamos en el mejor contexto después de lo que sucedió la semana pasada. Creo que Morena torpedea a la presidenta con todos estos discursos y todas estas posiciones no propias de un entorno internacional y que le menguan a ella la capacidad de operación”.

En tanto, Héctor Saúl Téllez, aseguró que el gobierno mexicano se fue “con las manos vacías”. Incluso, aseguró que la administración de Donald Trump priorizó la firma de una cuerdo comercial con Reino Unido antes de la charla con el gobierno de México.

La presidenta de México notificó que tuvo una charla telefónica con el mandatario de Estados Unidos (X/@Claudiashein)

Pese a ello, Monreal reiteró que la decisión del gobierno estadounidense obedeció a una emergencia y destacó que también se vieron afectadas las reuniones agendadas con otros cinco gobiernos.

Claudia Sheinbaum sostuvo una conversación “muy buena” con Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de la cumbre de líderes del G-7. Según detalló la mandataria mexicana, el diálogo ocurrió a pesar de que Trump abandonó el evento, celebrado en Alberta, Canadá, la noche del pasado 16 de junio.

A través de su cuenta oficial en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Sheinbaum compartió detalles sobre el intercambio con su homólogo estadounidense. Describió la interacción como una “muy buena plática”.

“Tuve una muy buena conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien me comunicó que ayer salió de emergencia por la situación en Medio Oriente. Coincidimos en trabajar juntos para llegar pronto a un acuerdo en diversos temas que hoy nos preocupan”, escribió la mandataria.