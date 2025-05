La Falla: el espejo de las violencias que enfrentan los niños en México

El documental muestra las fallas en la educación de los niños y niñas tanto en el sistema como en la sociedad. Foto: Jesús Aviles / Infobae México.

“¿Qué le estamos enseñando a los niños en medio de esta violencia sistémica?”, es la pregunta que Alana Simões, directora de La Falla, buscó responder cuando realizó su segundo documental acerca de las infancias.

La Falla es una película enfocada en mostrar la cotidianidad de 24 niños y niñas de segundo de primaria que tienen menos de un mes para despedirse de su profesora Celeste, quien en sus últimos días frente al grupo se enfoca en enseñarles cómo protegerse en caso de balaceras, contra el abuso sexual y que los aprendizajes escuchados no siempre son “verdad”.

Estas historias que convergen en un salón de clases del municipio de Acatic, Jalisco, adentran al espectador en los procesos de aprendizaje de los menores, quienes al mismo tiempo muestran un reflejo de su contexto familiar y social. Asimismo, sus vivencias son una muestra de lo que miles de profesores y menores de edad viven en México ante una sociedad que pocas veces los observa con atención.

La profesora Celeste Pérez lleva al espectador a la cotidianidad del proceso de aprendizaje de niños y niñas de primaria. Foto: Especial.

Durante la presentación a medios en la Cineteca Nacional Xoco, la directora Alana Simões detalló a Infobae México que una de las fallas en la sociedad y en la educación de los niños son las narrativas que se les cuentan acerca del mundo y de lo que es “bueno y malo”.“Siento que los relatos del mundo están en cómo nos lo contamos y cómo se los contamos a los niños, la forma en que ellos a veces configuran las cosas, y no nada más me refiero a cosas grandes como la historia de un país, sino las etiquetas que les metemos desde muy temprana edad y que ellos no son capaces de metabolizar ni distinguir”, comentó. La directora señaló que una de sus motivaciones fue identificar cómo los niños y niñas aprenden ideas preconcebidas y que muchas veces son dadas como verdades absolutas porque se escucharon durante la infancia. En este sentido, La Falla contiene una crítica potente en la que se observa a Iker, un pequeño que señala a los hombres que visten playera rosa como “jotos” sin saber correctamente su significado, o la simulación de un par de compañeros de una familia que discute porque el menor no apoya a darle de comer a los niños, y este dice que no puede porque se droga, los lastimará.

Iker es uno de los pequeños que muestra las etiquetas que se le enseñan a los niños y que estos aprenden. Foto: Especial

Al respecto, la profesora Celeste Pérez, protagonista del documental, señaló a esta casa editorial que una de las fallas en la sociedad es no ponerle atención y cuidados a los menores para que aprendan a desarrollarse.“Las fallas en la sociedad es el poco cuidado que tenemos con las infancias o la poca importancia que les damos porque realmente los dejamos que ellos solitos crezcan, no les damos el acompañamiento qué deben llevar para saber accionar o desenvolverse en la vida”, aseguró. Respecto a la educación, la maestra de primaria formada en la Escuela Normal Rural de Atequiza, Jalisco, detalló que el nuevo sistema educativo promueve que los docentes tengan mayor libertad para enseñar a sus alumnos por proyectos, como el identificar el tipo de familia que tienen y la diversidad que existen. Sin embargo, instó a las autoridades educativas a apoyar con materiales y recursos a quienes llevan a abo esta labor. “Que nos apoyen y que visiten las escuelas, que vean las necesidades que tiene cada una de ellas y nos apoyen, que nos ayuden con materiales, cursos gratuitos porque muchos los tenemos que pagar y a veces los maestros se limitan a seguirse actualizando”, solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con tan solo 23 dias para despedirse de su profesora Celeste, los niños crean su propio material audiovisual para que los recuerde. Foto: Especial

En poco más de una hora, los espectadores entran al contexto de niños de entre 6 a 7 años y recuerdan su infancia, observan sus procesos de aprendizaje, intereses, sueños, tristezas, contextos de violencia y hasta su inocencia. La Falla no es solo un testigo de un grupo de primaria, sino que es una puerta para mirar el crecimiento de quienes serán el futuro, para aprenderles y reconocer que su educación va más allá de las aulas. “Me gustaría que las personas que vean La Falla comprendan lo que son los niños, que le den importancia a la infancia, que reconozcan que es la etapa más hermosa que tenemos, que los cuiden, los valoren, que los apoyen en sus sueños y los motiven a ser mejores personas. También que contribuyamos a que sean mejores personas, que no seamos un obstáculo como sociedad, sino que los impulsemos a ser mejores”, comentó Celeste Pérez acerca del mensaje que espera se lleven los espectadores al ver el documental.

La Falla se encuentra disponible en salas de cine del país. Para tener más información pueden consultar las redes sociales de @artegiosdit, @alana_simoes y @cinematropodos_films.