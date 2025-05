My Chemical Romance confirma segunda fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: venta y precios de boleto

My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros. (Infobae México)

My Chemical Romance ha generado gran expectativa entre sus seguidores al anunciar un segundo concierto en la Ciudad de México, como parte de su gira Long Live: The Black Parade.

Este nuevo espectáculo se llevará a cabo el 14 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros, luego de que las entradas para la primera fecha, programada para el 13 de febrero, se agotaran rápidamente.

La venta general para esta nueva presentación ya está disponible a través de Ticketmaster, sin haber contado con preventas de ningún tipo.

My Chemical Romance en México. (Instagram)

La banda interpretará en vivo su icónico álbum The Black Parade, considerado por muchos como uno de los trabajos más representativos de su carrera. Este disco, lanzado en 2006, incluye temas emblemáticos como Mama, Teenagers y Dead, que han dejado una huella significativa en la escena del rock alternativo y emo.

El regreso de My Chemical Romance a la capital mexicana marca un momento especial para sus fanáticos, ya que la banda ha estado ausente de los escenarios de la ciudad durante varios años. Este reencuentro promete ser una experiencia inolvidable, especialmente al tratarse de una gira que celebra uno de los discos más influyentes de la agrupación.

La decisión de habilitar una segunda fecha refleja la alta demanda por parte del público mexicano, que ha mostrado un gran entusiasmo por la oportunidad de revivir en directo los éxitos de The Black Parade.

¿Y cuánto cuestan los boletos para My Chemical Romance?

My Chemical Romance visitará México en el 2026. (Redes sociales)

Aquí te dejamos los precios oficiales de los boletos, con cargos ya incluídos. Recuerda que para usuarios de tarjeta HSBC hay promoción para comprar entradas a 3 y 5 meses sin intereses.

General A: $2,669.25

General B: $1,571.25

Zona GNP: $3,889.25

Verde B: $2,913.25

Naranja B: $1,937.25

Verde C: $1,327.25

Naranja C: $961.25

¿Por qué The Black Parade es el disco favorito de My Chemical Romance?

My Chemical Romance en el Corona Capital 2022. (Twitter @Corona Capital)

The Black Parade es considerado el disco más emblemático de My Chemical Romance debido a su impacto cultural, conceptualmente ambicioso y musicalmente innovador. P

Publicado en 2006, este álbum conceptual narra la historia de “The Patient”, un hombre enfrentando su propia mortalidad, explorando temas como la vida, la muerte, el duelo y la redención. Esta narrativa temática conectó profundamente con una audiencia global, especialmente entre los jóvenes, quienes encontraron en sus letras una voz para emociones complejas.

Canciones como Welcome to the Black Parade, Famous Last Words y Teenagers se convirtieron en himnos generacionales, dejando una huella indeleble en la escena del rock alternativo. La producción grandilocuente, liderada por Rob Cavallo, y su estética teatral, evocando comparaciones con obras de Queen o Pink Floyd, hicieron del disco una obra con identidad visual y sónica únicas.