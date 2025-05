Maxine Woodside responde al anuncio de victoria de Ana María Alvarado: “Vamos a medio tiempo”

Ana María Alvarado colaboró con Woodside por más de 30 años (Infobae)

Este 23 de mayo, Ana María Alvarado anunció a través de un video que subió a su canal de YouTube que había ganado el caso en contra de Maxine Woodside, a quien demandó tras salir del programa De todo para la mujer en el que trabajó por más de 32 años, exigiendo una “liquidación justa” por su participación.

No obstante, Maxine Woodside contestó con un comunicado que colgó en redes sociales, donde aseguró que, contrario a lo que decía su ex colaboradora, todavía hay un camino largo por recorrer en el pleito legal:

“Vamos a medio tiempo. Quiero decirles algo rápido: esto no ha terminado. Estamos por entrar a otro instancia. Para que lo entiendan fácil: esto es como un partido de futbol. Yo soy el América, la otra parte es el Santos Laguna. Estamos en el medio tiempo. Todavía queda mucho por jugar. Así que tranquilos, este tema no acaba hasta que se acaba”.

¿Qué dijo Ana María Alvarado del caso?

Por su parte, Ana María Alvarado explicó en su video: “Estoy muy contenta porque la justicia me dio la razón. Y no por el afán de ganar por ganar. Esta historia comenzó en enero de hace dos años cuando me despidieron del programa donde trabajé por 32 años, para mi jefa Maxine Woodside. En enero del 2023 me despide Maxine de ‘Todo para la mujer’“.

Además, explicó que por la pandemia comenzaron a recortarle el sueldo, pero que aquello no se detuvo hasta que le bajaron el 80% del dinero que recibía.

“Ella un dijo que no me gustaban los cambios. Ellos me estaban empujando hasta la salida y me acabaron por votar. Entonces por tres meses lancé mensajes ‘Maxine búscame, vamos a arreglarlo por la vía decente’. Entonces fui a las autoridades”.

También aseguró que durante la primera etapa de conciliación, los abogados de Maxine negaron que Ana María hubiera tenido una relación laboral con ella, y que después, cuando testificó, la misma conductora reiteró la inexistencia : “Dijo que nunca trabajé con ella y que nunca me había pagado”.

Finalmente aseguró que vienen más etapas en el pleito legal pero se dijo feliz de que el juez se posicionara a su favor:

“Hoy la condenaron y el juez y la justicia me dio la razón y no arbitrariamente, porque se hizo todo un juicio. Esta primera etapa ha sido ganada, no sé que venga después, pero el juez me dio la razón, eso quiere decir que yo nunca les mentí”.