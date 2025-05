Finlandesa se casa con chiapaneco y busca nacionalidad por amor: “Es mi sueño tener hijos mexicanos”

Pinja Koponen contó cómo el calor humano y la atención emocional de los mexicanos la hicieron querer echar raíces en tierras chiapanecas. (YouTube: Extranjeros x el mundo)

La calidez del sur de México ha conquistado muchos corazones, pero pocos tan profundamente como el de Pinja Koponen, una mujer originaria de Helsinki, Finlandia, que encontró en Chiapas no solo un nuevo hogar, sino también una nueva identidad. Su testimonio se ha viralizado por su sinceridad y la forma en que habla del país que asegura haberla transformado.

“Me enamoré de la calidez de la gente, dije ‘que onda’ son muy abiertos, es un gran país”, expresó Pinja con entusiasmo al recordar sus primeras impresiones tras llegar a tierras mexicanas. A diferencia de la frialdad emocional que, según ella, caracteriza a su país natal, en México encontró un entorno que le permitió florecer.

Pinja Koponen contó cómo su llegada a México le permitió mostrar su verdadera personalidad y descubrir una cultura que la conquistó. (YouTube: Extranjeros x el mundo)

Koponen no duda en afirmar que su identidad ha cambiado desde que llegó: “Me siento más mexicana que finlandesa”, dijo sin titubeos. La conexión no fue solo con la cultura o el clima, sino también con las personas. Pronto conoció al que hoy es su esposo, un mexicano con quien comparte no solo su vida diaria, sino también un proyecto de futuro.

“Ahnelo tener la nacionalidad mexicana. Por eso me case con un mexicano, pero aun no tengo la nacionalidad, ya que aún no tengo hijos. Por que en México son diferentes los reglamentos sobre obtener la nacionalidad”, explicó, dejando claro que su deseo de formalizar su lazo con el país también pasa por el terreno legal.

Para Pinja, ese paso depende de formar una familia. “Es mi sueño tener hijos mexicanos. Yo quiero tener dos junto a mi esposo”, confesó con ternura. Y agregó una reflexión sobre las diferencias culturales entre las relaciones de pareja en ambos países: “La diferencia que hay entre una pareja finlandesa y una mexicana es la atención, los mexicanos toman en cuenta los detalles, son más caballerosos en ciertas cosas y por otro lado muestran sus emociones, algo que en Finlandia no estan acontrumbrados”.

La europea asegura que busca la nacionalidad mexicana, pero los requisitos legales y la falta de hijos aún se lo impiden. (Instagram / pinjakoponen)

Más allá del amor romántico o del interés por una nacionalidad, lo que resalta en su historia es el redescubrimiento de sí misma. Según contó, vivir en México le permitió ser más libre emocionalmente y dejar salir aspectos de su personalidad que antes no podía mostrar. “Al llegar a México pude demostrar mi personalidad, algo que en mi país no pude hacer”, afirmó.

Desde Chiapas, Pinja Koponen afirma que México le permitió mostrar su personalidad y vivir emociones que en Finlandia no conocía. Crédito: YouTube / Extranjerosxelmundo

Así, la historia de Pinja Koponen no solo habla de un cambio de país, sino de un cambio de vida. En Chiapas encontró una nueva familia, nuevas emociones y un sueño por cumplir: tener hijos mexicanos y consolidar legalmente su amor por un país que ya siente como propio.